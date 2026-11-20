El Municipio de Lanús decretó 72 horas de duelo, una vez confirmada la segunda muerte por la explosión de Remedios de Escalada. Se trata de Néstor Julián D´Alesandro, operario de Metrogas.
“Decretamos 72hs. de duelo por las personas fallecidas y las víctimas de la explosión“, informó el Municipio en las últimas horas.
“La Fiscalía a cargo de la causa de la explosión de Remedios de Escalada confirmó que el ADN realizado sobre el cuerpo hallado en el siniestro pertenece a Marcelo García”, informó. Asimismo, señala que el Centro Médico Integral Fitz Roy notificó el fallecimiento de Néstor Julián D´Alesandro.
“Ambos trabajadores de la empresa MetroGAS que se encontraban cumpliendo funciones en el lugar del hecho”, detallaron las autoridades.
Por otro lado, envió un proyecto a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para “declarar por 180 días el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Patrimonial, Económica, Comercial, Alimentaria, Ambiental, Urbana y en materia de Infraestructura del Servicio Público del Gas en el Municipio.
“Además, solicitamos la eximición del pago de sus obligaciones tributarias tales como los impuestos inmobiliarios, automotores e ingresos brutos, entre otros, a vecinos, vecinas y comerciantes que fueron damnificados por el suceso”, señala el Municipio.