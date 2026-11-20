El Municipio de Lanús decretó 72 horas de duelo, una vez confirmada la segunda muerte por la explosión de Remedios de Escalada.

El Municipio de Lanús decretó 72 horas de duelo, una vez confirmada la segunda muerte por la explosión de Remedios de Escalada.

El Municipio de Lanús decretó 72 horas de duelo, una vez confirmada la segunda muerte por la explosión de Remedios de Escalada. Se trata de Néstor Julián D´Alesandro, operario de Metrogas.

“Decretamos 72hs. de duelo por las personas fallecidas y las víctimas de la explosión“, informó el Municipio en las últimas horas.

“La Fiscalía a cargo de la causa de la explosión de Remedios de Escalada confirmó que el ADN realizado sobre el cuerpo hallado en el siniestro pertenece a Marcelo García”, informó. Asimismo, señala que el Centro Médico Integral Fitz Roy notificó el fallecimiento de Néstor Julián D´Alesandro.

“Ambos trabajadores de la empresa MetroGAS que se encontraban cumpliendo funciones en el lugar del hecho”, detallaron las autoridades.

Por otro lado, envió un proyecto a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para “declarar por 180 días el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Patrimonial, Económica, Comercial, Alimentaria, Ambiental, Urbana y en materia de Infraestructura del Servicio Público del Gas en el Municipio.

“Además, solicitamos la eximición del pago de sus obligaciones tributarias tales como los impuestos inmobiliarios, automotores e ingresos brutos, entre otros, a vecinos, vecinas y comerciantes que fueron damnificados por el suceso”, señala el Municipio.