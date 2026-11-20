Un comerciante chino fue detenido por manosear a un nene en el propio supermercado. Se registraron saqueos en Benavídez.

Un comerciante chino fue detenido por manosear a un nene en el propio supermercado. Se registraron saqueos en Benavídez.

El dueño de un supermercado chino en Benavidez, partido de Tigre, fue detenido por manosear a un menor dentro del comercio, situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad, y ahora vecinos roban mercadería y prendieron fuego neumáticos en la puerto del lugar.

El hecho ocurrió el jueves, cuando el chico de 11 años fue a comprar un helado y, según se puede ver en las cámaras de seguridad, el acusado se acercó y le dio una palmada en la cola. Minutos después el hombre volvió a acercarse, pero esta vez apoyó su cuerpo en el del menor.

El pequeño le contó a su madre lo que había pasado y todo el barrio acudió para interpelar al hombre acusado. Llegó la Policía y fue detenido, acusado de “abuso sexual” simple.

Tras la viralización del hecho, vecinos y familiares del chico se acercaron a protestar a la puerta del comercio, ubicado en la calle Tucumán 2080, donde se registraron saqueos hasta que apareció la Policía.