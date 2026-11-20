La precarización laboral juvenil muestra cifras preocupantes en Argentina. Según un informe correspondiente al primer trimestre de 2026, el 60,5% de los jóvenes que trabajan por cuenta propia está subocupado por falta de horas, mientras que el 90,9% de quienes integran la Economía Popular no alcanza ingresos equivalentes a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
El estudio del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET-UNMET) contabilizó a 846.000 jóvenes de hasta 29 años dentro de la Economía Popular, un universo que representa el 24,4% de la población económicamente activa juvenil. Dentro de ese sector, el cuentapropismo no profesional y con escaso capital constituye la principal forma de inserción laboral, con el 60,4%. Sin embargo, la desocupación alcanza al 28% de los jóvenes, frente al 7,5% registrado entre los adultos mayores de 30 años.
En cuanto a la cantidad de horas trabajadas, el relevamiento identificó que el 60,5% de los jóvenes cuentapropistas se encuentra subocupado, el 31,2% está sobreocupado y el 8,3% no trabajó durante la semana tomada como referencia. La situación contrasta con la de los adultos, entre quienes predomina la sobreocupación, que llega al 53%. El informe también advirtió que la insuficiencia de horas laborales tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres.
La situación también se refleja en los ingresos: el 90,9% de los jóvenes de la Economía Popular, equivalente a unas 769.000 personas, percibe hasta tres salarios mínimos. Además, ese porcentaje representa al 74,9% de toda la población económicamente activa juvenil. Por último, el informe señaló que apenas el 17,6% de los jóvenes de este sector recibe algún tipo de asistencia económica del Estado, con una mayor participación de los asalariados no profesionales no registrados.