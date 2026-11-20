Un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET-UNMET) reveló las dificultades que atraviesan los jóvenes argentinos para conseguir empleo y alcanzar ingresos suficientes. Además, 846.000 personas de hasta 29 años forman parte de la Economía Popular.

Un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET-UNMET) reveló las dificultades que atraviesan los jóvenes argentinos para conseguir empleo y alcanzar ingresos suficientes. Además, 846.000 personas de hasta 29 años forman parte de la Economía Popular.

La precarización laboral juvenil muestra cifras preocupantes en Argentina. Según un informe correspondiente al primer trimestre de 2026, el 60,5% de los jóvenes que trabajan por cuenta propia está subocupado por falta de horas, mientras que el 90,9% de quienes integran la Economía Popular no alcanza ingresos equivalentes a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

El estudio del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-CONICET-UNMET) contabilizó a 846.000 jóvenes de hasta 29 años dentro de la Economía Popular, un universo que representa el 24,4% de la población económicamente activa juvenil. Dentro de ese sector, el cuentapropismo no profesional y con escaso capital constituye la principal forma de inserción laboral, con el 60,4%. Sin embargo, la desocupación alcanza al 28% de los jóvenes, frente al 7,5% registrado entre los adultos mayores de 30 años.

En cuanto a la cantidad de horas trabajadas, el relevamiento identificó que el 60,5% de los jóvenes cuentapropistas se encuentra subocupado, el 31,2% está sobreocupado y el 8,3% no trabajó durante la semana tomada como referencia. La situación contrasta con la de los adultos, entre quienes predomina la sobreocupación, que llega al 53%. El informe también advirtió que la insuficiencia de horas laborales tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres.

La situación también se refleja en los ingresos: el 90,9% de los jóvenes de la Economía Popular, equivalente a unas 769.000 personas, percibe hasta tres salarios mínimos. Además, ese porcentaje representa al 74,9% de toda la población económicamente activa juvenil. Por último, el informe señaló que apenas el 17,6% de los jóvenes de este sector recibe algún tipo de asistencia económica del Estado, con una mayor participación de los asalariados no profesionales no registrados.