La mañana de este miércoles se presenta con excelentes condiciones meteorológica pero podría llover por la tarde.

La mañana de este miércoles se presenta con excelentes condiciones meteorológica pero podría llover por la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una mañana con excelentes condiciones en la zona sur del Conurbano, pero podría llover en horas de la tarde. El pronóstico para este miércoles y los días venideros.

Este miércoles se presenta con cielo mayormente nublado y hay probabilidad de chaparrones durante la tarde. La temperatura se moverá entre los 16 y los 27 grados. Se repite la máxima el jueves, que llega con cielo parcialmente nublado.

Asimismo, el viernes se presenta con cielo parcialmente nublado pero las nubes ganan terreno con el paso de las horas. La temperatura se moverá entre los 16 y los 26 grados, llega a los 27 el sábado y retorna a los 26 el domingo.