El próximo domingo se realiza una nueva edición de la Noche de los Teatros, que abren sus puertas para mostrar 17 obras. Entrada gratuita.

El próximo domingo se realiza una nueva edición de la Noche de los Teatros, que abren sus puertas para mostrar 17 obras. Entrada gratuita.

Se viene una nueva edición de La Noche de los Teatros para que la comunidad pueda acercarse de forma gratuita al movida cultural de la zona sur del Conurbano. Se exhibirán 17 obras en distintos espacios culturales.

Red Teatral Sur, a cargo de la organización del evento que también cuenta con el apoyo del Consejo Provincial del Teatro Independiente, informó que son 17 las obras que se exhibirán el próximo domingo en teatros y espacios culturales de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Lanús.

“Las salas del Conurbano Sur van a estar abiertas para que puedas disfrutar de tus funciones favoritas de forma libre y gratuita“, convocaron. Vale recordar que se debe mantener comunicación con cada sala para garantizar una entrada.

Participan salas de Adrogué, Burzaco, Claypole, Banfield, Llavallol, Lomas, Temperley y Lanús; entre ellas, Espacio Disparate, Casa Fuentealba, Umbral, Horizonte, Urbano y Nobles Bestias. “Les artistas y espacios participantes comparten funciones con el público convocado, con el fin de dar a conocer su trabajo”, destacan.