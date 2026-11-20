Comienzan esta noche los octavos de final. Lanús y River animarán uno de los encuentros del domingo.

Comienzan esta noche los octavos de final. Lanús y River animarán uno de los encuentros del domingo.

Los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026 se disputará del viernes 20 al miércoles 25 de noviembre tras el cierre de la fase regular de 16 partidos. Lanús juega el domingo.

Los 16 equipos clasificados se enfrentarán en ocho llaves a partido único con localía para el mejor ubicado y transmisión en vivo por las señales TNT Sports y ESPN Premium.

Todo comienza hoy a las 20, en el estadio José Amalfitani, con el choque entre Vélez (3° A) y Belgrano (6° B), bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez y emisión de TNT Sports.

El sábado tendrá dos compromisos: a las 15jugarán Defensa y Justicia (4° A) ante Barracas Central (5° B) en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, con Pablo Echavarría como juez y transmisión de ESPN Premium.

Luego, a las 17, Argentinos Juniors (2° B) recibirá a Independiente (7° A) en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports.

El domingo, desde las 16, Rosario Central (1° B) enfrentará a Gimnasia de Mendoza (8° A) en el Gigante de Arroyito, estadio que estrenó la tercera bandeja de la platea del río en el triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, con Leandro Rey Hilfer como árbitro y emisión de ESPN Premium.

A las 19, River (4° B) recibirá a Lanús (5° A ) en el estadio Monumental, con Pablo Dóvalo como juez y pantalla de TNT Sports.

A las 22, Instituto (1° A) se medirá con Huracán (8° B) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Darío Herrera y señal de ESPN Premium.

Los octavos de final continuarán el lunes a las 17 con el duelo entre Gimnasia de La Plata (3° B) y Newell’s (6° A) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.

El cierre llegará el miércoles a las 21 en La Bombonera, donde Boca (2° A) recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza (7° B) con Luis Lobo Medina como juez y transmisión de ESPN Premium.

El primer cuadro agrupa los cruces Instituto ante Huracán, River frente a Lanús, Argentinos Juniors contra Independiente y Vélez ante Belgrano, mientras que el segundo reúne a Rosario Central frente a Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia contra Barracas Central, Boca ante Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata frente a Newell’s.

En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, la reglamentación establece un tiempo suplementario de 30 minutos dividido en dos períodos de 15 y, si persiste la igualdad, definición por tiros desde el punto penal.

Los cuartos de final se jugarán el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, y la gran final se disputará el sábado 12 de diciembre de 2026 en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con horario a confirmar.