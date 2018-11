Macri: “Estoy listo para continuar”

El presidente Mauricio Macri aseguró este martes que está “listo para continuar” al ratificar que competirá en las elecciones del año que viene. “La Argentina no puede volver atrás; no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia. Si ustedes no aflojan, yo no voy a aflojar”, subrayó.

“Amo este país, creo en ustedes, en que cada argentino puede hacer algo muy bueno para sí mismo y para los demás”, sostuvo el Jefe de Estado en una entrevista concedida a FM Niquixao 97.1 de Catamarca. Puntualizó que “lo que hay que hace es darles la oportunidad, crearles el espacio para que se puedan desarrollar y mostrar todo el talento que tienen”.

G20

Consideró que la cumbre del G20 de fin de mes será una nueva oportunidad para mostrarles a los líderes de otros países “que esta Argentina cambió”.

“Queremos que vengan a invertir, a hacer cosas con nosotros. No sólo tenemos materias primas muy valiosas, como el caso del litio en Catamarca, o el oro o el cobre, sino lo más importante de todo, que es un gran talento humano”, puntualizó y remarcó que la Argentina “sale adelante con la cultura del trabajo”.

Reelección

En cuanto a la posibilidad de ejercer un nuevo período presidencial, Macri afirmó que está “listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena”.

“Estoy convencido de que es el único posible, de que la Argentina no puede volver atrás; no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia”, puntualizó.

De todos modos, advirtió que ahora no es momento de hacer afirmaciones en ese sentido. “Estamos trabajando todos los días en un momento difícil, poniendo el hombro todos”, completó.