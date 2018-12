Caso Odebrecht: ratificaron los procesamientos de 14 empresarios

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento del ex presidente de AySA, Carlos Ben, y de los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner por “administración fraudulenta” a raíz del direccionamiento de licitaciones para adjudicar la construcción de dos plantas potabilizadoras.

La decisión de la sala I del Tribunal de Apelaciones alcanzó a 14 empresarios y cinco ex funcionarios que participaron de las licitaciones para las cuales se asociaron empresas argentinas y la brasileña Odebrecht.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron todo lo hecho en la investigación a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

Los procesados

El Tribunal de apelaciones confirmó los procesamientos sin prisión preventiva como coautores de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” para el ex presidente de la empresa estatal de agua Carlos Ben, los ex directores Raúl Biancuzzo, Carlos Donnoli y Antonio Caucion y el ex gerente Carlos Di Somma.

Por la parte privada, quedaron procesados los empresarios Aldo Roggio, Tito Biagini, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martin, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Gustavo Horacio Dalla Tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallán, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Sergio Gabriel Chividini y Jaime José Juraszek como partícipes del delito.

A todos se les mantuvieron los embargos y la prohibición de salida del país.