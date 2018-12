Colectivos sin cámaras: Advierten que la inseguridad es “peor”

Todas las unidades que circulan por la Provincia debían tener, al finalizar el año, cámaras de seguridad y botones antipánico, pero el compromiso no se cumplió.

El pasado fin de semana, otro colectivero fue víctima de la inseguridad en Burzaco. Por el violento asalto, se llevó a cabo en las líneas 79, 74, 177, 51, 263, 385, 370, 503 y 388. El año llega a su fin y choferes advierten que la situación es “cada vez peor”. De hecho, hubo varios cambios de recorridos para evitar las zonas más peligrosas, pero la problemática no se resuelve.

El compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal fue que todos los colectivos contarían con cámaras de seguridad y botón antipánico antes de finalizar el año, pero la promesa no se cumplió. Ante la consulta de Info Región, choferes señalaron que “no hay novedades” al respecto.

“Está todo cada vez peor, lamentablemente, y lo de las cámaras de seguridad ya ni se habla”, señaló Carlos Paz, chofer de la línea de colectivos 338, línea que durante su trayecto debe atravesar varias “zonas calientes”; entre ellas, el mercado central. “Es una de las zonas más peligrosas, donde se ven la mayor cantidad de robos”, contó.

Por su parte, desde el Expreso Lomas, empresa que reagrupa a las líneas 165, 112 y 243, dieron cuenta de una situación similar. Debido al conflicto que atraviesa la empresa con respecto a los propietarios, el tema de la seguridad no parece ser la prioridad. “En nuestro caso, vemos muy difícil lo de las cámaras a corto plazo. Por suerte, por lo menos no sufrimos tantos robos pero igual todos estamos en riesgo”, comentó Patricio Alomo, delegado de la 165, una de las líneas que integran el Expreso Lomas.

Desde la línea 266, los choferes señalaron que los reclamos siguen vigentes, pero no hay respuesta. “Ya no sabemos qué hacer porque la cosa empeora todos los días y no hay respuestas”, lamentó Julio Albornoz. “¿Qué se puede hacer? ¿Viajar con un policía adentro del colectivo? La verdad que está todo muy difícil”, apuntó.

En sintonía con lo expuesto por los otros choferes, desde la 266 señalaron que “lo de las cámaras de seguridad nunca se implementó” y ponen en duda que se vaya a implementar. “Acordamos que los colectivos que trabajen de noche tengan todos cámara, en 180 días”, había explicado en abril el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo. Desde ese momento a esta parte, Info Región realizó consultas sobre eventuales avances, pero la respuesta fue negativa.