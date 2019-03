Crespo apuesta por “incomodar” a Defensa

Banfield tendrá una parada dificil este lunes cuando visite, desde las 21:10, a Defensa y Justicia. El encuentro, correspondiente a la fecha 22 de la Superliga Argentina, se disputará en el estadio Norberto Tomaghello, de Florencio Varela.

De cara a dicho compromiso, el entrenador del Taladro, Hernán Crespo, destacó “el buen momento” que pasa el Halcón, que se encuentra en la 2° posición de la tabla, a tres del puntero del campeonato. “Van a tratar de hacer lo imposible para seguir soñando, y nosotros tenemos que tener bien en claro eso. Vamos a tratar de incomodarlos para intentar proponer nuestro juego”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

El partido

Banfield había conseguido repuntar en el campeonato y había alcanzado los tres encuentros sin conocer la derrota. Sin embargo, en la última fecha ante Atlético de Tucumán, tuvo un tropiezo y cayó por 2-1, en el Florencio Sola.

Ahora se le viene Defensa. El conjunto de Sebastián Beccacece es uno de los animadores del torneo. Con 48 puntos, es el único escolta de Racing, que está tres unidades por encima. Viene de vencer a Aldosivi, en condición de visitante, por la mínima, y ahora buscarán estirar el buen momento para no perderle pisada a la Academia.

“Va a ser un partido muy intenso, porque es lo que ellos proponen. Están pasando un momento emocional muy grande y muy bueno. Llegaron al lugar donde querían estar y en el que soñaban estar”, comentó Crespo.

Y agregó: “Nosotros también queremos escribir nuestra propia historia. Trataremos de hacer lo imposible para que ellos no puedan desplegar su juego e intentaremos tomar el protagonismo”.

El equipo

Desde la llegada del entrenador, el Taladro consiguió un triunfo en seis partidos disputados en la Superliga Argentina. No obstante, el buen rendimiento del equipo le permite a Crespo tener la confianza depositada de los hinchas. “Me parece que la gente reconoce el trabajo hecho y lo que están haciendo los chicos. Hasta en una derrota se van aplaudidos, y eso habla del reconocimiento que tienen”, remarcó.

“Llama la atención todo lo que se ha mostrado en poco tiempo. Si vamos a fijarnos en líneas generales, todos han mejorado su nivel en estos dos meses. Desde el trabajo, estoy muy satisfecho, pero esto no quiere decir que haya terminado”, analizó el técnico.

Y añadió: “Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar lo que Julio (Falcioni) hizo, y buscamos darle continuidad a muchos de esos chicos que estaban con él. Pero es algo que lleva tiempo, no se resuelve todo en uno o dos partidos”.

El torneo

El Taladro se encuentra en la 14° posición de la tabla general del certamen, con 27 puntos. Está a tres unidades de la zona de clasificación a Copa Sudamericana, con cuatro partidos por culminar. En tanto, en la cabeza de Crespo está el “proceso” por el cual pasa su equipo.

“Es un torneo muy loco. No sabes dónde está la verdad. Nos encantaría ganar todos los partidos pero muchas veces no alcanza. Yo no puedo garantizar cuando vamos a ganar, nadie puede. Estamos en proceso de construir bases sólidas y ese es nuestro camino”, recalcó el entrenador.

Y concluyó: “Uno se adapta a las necesidades del club. Yo puedo tener mil ideas, pero los jugadores son los que hacen al entrenador. La idea es proponer siempre y lograr una estabilidad futbolística que sea constante. No es tan simple, pero estamos en proceso de alcanzarlo”.