San Albano cayó en casa

San Albano perdió este sábado 21-15 como local ante Mariano Moreno por la fecha 7 de la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y estiró a tres los partidos sin poder conseguir la victoria.

El Conjunto de Corimayo tendrá dos semanas para preparar el partido ante Pueyrredón y buscar volver a enderezar el rumbo del equipo que supo ser puntero en el primer tramo del certamen

El partido

Los comandados por Nicolás Lualdi comenzaron de manera favorable el encuentro ya que a los cinco minutos se pusieron en ventaja con un try de James Mac Gaw. Sin embargo fueron cometiendo varias infracciones que hicieron crecer al rival.

Moreno descontó de penal y por la misma vía Mac Gaw estiró el marcador. Cerca del cierre el visitante se quedó con un jugador menos y pese a eso volvió a descontar en la última de la primera etapa con un tiro a los tres palos, que hizo que los equipos se fueran al descanso con un parcial 8-6 en ventaja para San Albano.

En el segundo tiempo el local no logró mantener la calma y sufrió a los 14 un try y una conversión que hicieron que pase a perder el encuentro. Pese a eso, fueron por la recuperación y tras una buena jugada de Lautaro Lualdi, Bruno Bravo penetró la defensa y apoyó en el in goal. Mac Gaw sumó dos mas y el equipo se puso nuevamente arriba.

El partido parecía acomodarse, pero San Albano descuidó la defensa y tras una patada larga, el ala rival se escapó solo y volvió a marcar un try para la visita que pasó a ganar por tres. Los de Corimayo fueron al ataque en busca de la victoria, pero no lograron vencer la defensa del rival, que con un penal en la última jugada decretó el 21-15 final en favor de Mariano Moreno.

Lo que sigue

Con este resultado, los comandados por Lualdi ocupan la cuarta posición con 21 unidades, a seis del puntero Los Tilos. La próxima semana no habrá acción en los torneos de la URBA, por lo cual el plantel tendrá mas tiempo para buscar la recuperación y preparar el encuentro ante Pueyrredón.