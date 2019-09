Los estrenos de la semana

Ad Astra

El viaje hasta Marte requiere de una gran preparación física y mental. La NASA siempre se ha ocupado de seleccionar cuidadosamente a sus astronautas, pero cuando toman la decisión equivocada y envian a uno de sus astronautas sin la capacidad suficiente a una misión en búsqueda de vida extraterrestre, el mismo desaparece. Ahora su hijo irá en busca de su padre a través de la galaxia.

DIRECCIÓN: James Gray.

ACTORES: Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Liv Tyler.

GENERO: Thriller, Ciencia Ficción.

ORIGEN: Brasil, Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

El jilguero

A sus 13 años Theo Decker perdió a su madre luego de que una bomba explotara en el Museo Metropolitano de Arte. La tragedia alteró el curso de su vida, llevandolo a una nueva familia y emprendiendo una emotiva odisea.

DIRECCIÓN: John Crowley.

ACTORES: Nicole Kidman, Sarah Paulson, Ansel Elgort.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

Nada que perder 2

Secuela de Nada que Perder, que se estrenó en abril de 2018 y vendió más de 600.000 entradas. La película sigue la historia del líder religioso Edir Macedo.

DIRECCIÓN: Alexandre Avancini.

ACTORES: Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth Goulart.

GENERO: Biográfica.

ORIGEN: Brasil.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

Iniciales SG

Sergio Gainsbourg esta atormentado por 3 cosas: una carrera en la que no logra triunfar, un amorío que no desea y un crimen que no quiso cometer.

DIRECCIÓN: Rania Attieh, Daniel Garcia.

ACTORES: Diego Peretti, Julianne Nicholson.

GENERO: Drama, Comedia.

ORIGEN: Estados Unidos, Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

Varda por Agnés

Documental biográfico sobre la directora Agnes Varda donde cuenta, a través de algunas de sus icónicas fotografias la historia de como logro cada una de esas tomas. La cineasta francesa falleció en marzo de 2019, por lo que este film servirá como una carta de presentación para las nuevas generaciones.

DIRECCIÓN: Agnès Varda.

GENERO: Documental, Biográfica.

ORIGEN: Francia.

CALIFICACION: Apta todo público.

El desentierro

La repentina aparición de una mujer albanesa en un pueblo, provoca que el recién llegado Jordi decida investigar el pasado de su padre, quién desapareció 20 años atrás.

DIRECCIÓN: Nacho Ruipérez.

ACTORES: Leonardo Sbaraglia, Michel Noher, Jelena Jovanova.

GENERO: Thriller.

ORIGEN: España, Argentina.

Magali

Luego de recibir la noticia de que su madre ha muerto, Magalí regresa a su pueblo natal en la puna argentina para reencontrarse con su hijo, a quien dejó a cargo de su abuela. Ahora deberá enfrentarse con las emociones que implican el reencuentro familiar, con su comunidad y con los conflictos que rodean a su pueblo.

DIRECCIÓN: Juan Pablo Dibitonto.

ACTORES: Eva Bianco, Cristian Nieva.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta todo público.

La deuda

Mónica no realizó unos pagos de un cliente de la oficina en la que trabaja. Los quince mil pesos que faltan no solo la comprometen a ella sino también a un compañero, que es quien descubre la falta. Parece que no es la primera vez, pero el compañero, a pesar del enojo, conserva el silencio y vuelve a creerle: Mónica se compromete a reponer la suma de dinero a la mañana siguiente. Son catorce horas aproximadamente; catorce horas, en su mayoría nocturnas, de las que dispone Mónica.

DIRECCIÓN: Gustavo Fontán.

ACTORES: Belén Blanco, Marcelo Subiotto, Leonor Manso.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

Latinoamérica, territorio en disputa

Desde el sur del Río Bravo hasta el estrecho de Magallanes, 38.696 km recorridos, 7 países visitados, 2 años de rodaje, 40 entrevistas a los máximos referentes políticos, sociales y culturales de la región para contar la historia de un continente en disputa: Latinoamérica.

DIRECCIÓN: Nicolás Trotta, Esteban Alfredo Cuevas.

GENERO: Documental.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

Palestina imágenes robadas

El descubrimiento en Cuba de un film militante realizado por argentinos sobre la causa palestina, dispara una exploración de las historias paralelas de las guerrillas palestina y latinoamericana en forma de film-ensayo. Usando material de los frentes de guerra de Palestina y Colombia filmado por el autor desde el 2001 hasta hoy, el film combina entrevistas con lideres históricos de la guerrilla, escenas filmadas en los frentes de guerra y material de archivo inédito.

DIRECCIÓN: Rodrigo Vázquez.

GENERO: Documental.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas.