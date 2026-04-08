Hecho en Argentina, lo que llega a Netflix

La plataforma Netflix redobla su apuesta por la producción nacional con un ambicioso plan de estrenos: serán 19 títulos argentinos —entre series y películas— que verán la luz entre 2026 y 2027.
El anuncio reafirma el crecimiento del sello “Hecho en Argentina” dentro del catálogo global, con propuestas que abarcan ficción, comedia, biopic y documental, además de la participación de reconocidas figuras del cine y la televisión.
Series y películas que llegan en 2026
- Carísima, una serie protagonizada por Malena Pichot, Caro Pardíaco y Gastón Pauls.
- Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, película sobre el arquero Emiliano Martínez, escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Ricardo Liniers.
- Felicidades, adaptación cinematográfica dirigida por Álex de la Iglesia.
- Fito Páez: El mundo cabe en una canción, documental sobre el músico Fito Páez.
- Gordon, serie dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, con Rodrigo de la Serna.
- Lo dejamos acá, película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.
- Mis muertos tristes, serie dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán y Dolores Fonzi.
- Moria, la serie sobre la vida de Moria Casán, protagonizada por Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, con estreno el 14 de agosto.
- Risa y la cabina del tiempo, película con Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel.
- Envidiosa, que estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril.
Lanzamientos de 2027
- Crimen desorganizado, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi y Soledad Silveyra.
- El futuro es nuestro, basada en un relato de Philip K. Dick, con Delfina Chaves y Fernán Mirás.
- En el barro, que tendrá su tercera temporada.
- Mafalda, serie animada dirigida por Juan José Campanella, basada en la icónica historieta.
- Película sin título de Santiago Mitre, con Peter Lanzani y Verónica Llinás.
- Perfecta: La voz de Silvina Luna, documental sobre la modelo y actriz.
- Serie sin título de Sebastián Borensztein, protagonizada por Chino Darín.
- Tiempo al tiempo, con Carla Peterson, Luciano Castro y Valentina Zenere.
- Yiya Murano: Muerte a la hora del té, documental dirigido por Alejandro Hartmann.