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Hecho en Argentina, lo que llega a Netflix

Envidiosa 4 se estrena el 29 de abril, Moria llega en agosto y está confirmada la segunda parte de El Eternauta. Los anuncios de Netflix.

La plataforma Netflix redobla su apuesta por la producción nacional con un ambicioso plan de estrenos: serán 19 títulos argentinos —entre series y películas— que verán la luz entre 2026 y 2027.

El anuncio reafirma el crecimiento del sello “Hecho en Argentina” dentro del catálogo global, con propuestas que abarcan ficción, comedia, biopic y documental, además de la participación de reconocidas figuras del cine y la televisión.

Series y películas que llegan en 2026

  • Carísima, una serie protagonizada por Malena Pichot, Caro Pardíaco y Gastón Pauls.
  • Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, película sobre el arquero Emiliano Martínez, escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Ricardo Liniers.
  • Felicidades, adaptación cinematográfica dirigida por Álex de la Iglesia.
  • Fito Páez: El mundo cabe en una canción, documental sobre el músico Fito Páez.
  • Gordon, serie dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, con Rodrigo de la Serna.
  • Lo dejamos acá, película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.
  • Mis muertos tristes, serie dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán y Dolores Fonzi.
  • Moria, la serie sobre la vida de Moria Casán, protagonizada por Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, con estreno el 14 de agosto.
  • Risa y la cabina del tiempo, película con Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel.
  • Envidiosa, que estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril.

Lanzamientos de 2027

  • Crimen desorganizado, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi y Soledad Silveyra.
  • El futuro es nuestro, basada en un relato de Philip K. Dick, con Delfina Chaves y Fernán Mirás.
  • En el barro, que tendrá su tercera temporada.
  • Mafalda, serie animada dirigida por Juan José Campanella, basada en la icónica historieta.
  • Película sin título de Santiago Mitre, con Peter Lanzani y Verónica Llinás.
  • Perfecta: La voz de Silvina Luna, documental sobre la modelo y actriz.
  • Serie sin título de Sebastián Borensztein, protagonizada por Chino Darín.
  • Tiempo al tiempo, con Carla Peterson, Luciano Castro y Valentina Zenere.
  • Yiya Murano: Muerte a la hora del té, documental dirigido por Alejandro Hartmann.

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