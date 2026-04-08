Hecho en Argentina, lo que llega a Netflix

Envidiosa 4 se estrena el 29 de abril, Moria llega en agosto y está confirmada la segunda parte de El Eternauta. Los anuncios de Netflix.

Envidiosa 4 se estrena el 29 de abril, Moria llega en agosto y está confirmada la segunda parte de El Eternauta. Los anuncios de Netflix.

La plataforma Netflix redobla su apuesta por la producción nacional con un ambicioso plan de estrenos: serán 19 títulos argentinos —entre series y películas— que verán la luz entre 2026 y 2027.

El anuncio reafirma el crecimiento del sello “Hecho en Argentina” dentro del catálogo global, con propuestas que abarcan ficción, comedia, biopic y documental, además de la participación de reconocidas figuras del cine y la televisión.

Series y películas que llegan en 2026

Carísima, una serie protagonizada por Malena Pichot, Caro Pardíaco y Gastón Pauls.

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, película sobre el arquero Emiliano Martínez, escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Ricardo Liniers.

Felicidades, adaptación cinematográfica dirigida por Álex de la Iglesia.

Fito Páez: El mundo cabe en una canción, documental sobre el músico Fito Páez.

Gordon, serie dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, con Rodrigo de la Serna.

Lo dejamos acá, película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

Mis muertos tristes, serie dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán y Dolores Fonzi.

Moria, la serie sobre la vida de Moria Casán, protagonizada por Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, con estreno el 14 de agosto.

Risa y la cabina del tiempo, película con Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel.

Envidiosa, que estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril.

Lanzamientos de 2027