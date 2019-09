Macri sobre el bono a privados: “Es importante que todos hagamos nuestro aporte”

Recién llegado a Nueva York para participar de la 74ta. Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Mauricio Macri subió a sus redes sociales un mensaje donde agradeció a empresarios y sindicalistas por el acuerdo para el pago del bono de 5.000 pesos a los trabajadores privados, y destacó que “es importante que todos hagamos nuestro aporte”.

“Quiero agradecerles a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo para pagar un bono de 5.000 pesos a los trabajadores del sector privado. Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan”, señaló.

El Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) definieron ayer que habrá un bono de cinco mil pesos de carácter no remunerativo y obligatorio para los trabajadores del sector privado. Se trata de una “recomposición salarial obligatoria” no remunerativa, que será dispuesta por decreto, aunque aún no se resolvió la modalidad y la fecha de pago.

Según precisaron tras la reunión, los detalles de la medida se conocerán este martes cuando se termine de redactar el texto del decreto. El cónclave contó con la presencia del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el secretario de Comercio Interior Ignacio Werner, empresarios y dirigentes de la central obrera.

“Solicitamos que el pago se efectúe en al menos 5 cuotas dada la delicada situación financiera de las pyme”, señalaron desde la CAME.