El fuerte mensaje del Papa en materia de discapacidad

El mensaje del Papa León XIV a los residentes del Cottolengo Don Orione. Sus vidas no son "un peso" sino una "bendición".

El mensaje del Papa León XIV a los residentes del Cottolengo Don Orione. Sus vidas no son "un peso" sino una "bendición".

El Papa León XIV se emocionó este lunes con el relato de Marta Griselda Torres, una mujer que vive desde hace décadas en el Cottolengo Don Orione.

Torres le contó al Santo Padre que no puede caminar ni ver, pero que tras mucho tiempo de ser rechazada en la sociedad, en ese lugar encontró amor y pudo conocer “profundamente a Dios”.

“En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios”, expresó la mujer, que le agradeció con énfasis al papa por la visita.

León XIV le habló al país pero también a los habitantes del Cottolengo Don Orione: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición“, aseguró.

Este mensaje repercute con más fuerza en Argentina, que desde hace tiempo atraviesa una gravísima crisis en materia de discapacidad por falta de financiamiento por parte del Gobierno. De hecho, la institución tuvo que acudir a la Justicia por este drama.