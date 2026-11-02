Cerró un popular boliche de Lanús con casi 60 años de historia

La crisis económica generalizada no perdona rubros y ahora es el turno de boliches, cafés bares y restaurantes, que son de los negocios más golpeados en gastronomía por la caída del consumo, y ahora llegó al turno de La Mia Citta, un local bailable de Lanús que cierra a mediados de noviembre.

“Amigos… miacitteros… simplemente gracias. Nos dieron las noches más lindas, durante 25 AÑOS. El capítulo de La Mia Citta como boliche bailable llega a su término. ‘Todo concluye al fin, nada puede escapar’, como dice la canción. Ahora tenemos que escribir páginas nuevas…”, anunciaron los encargados del local en Instagram.

Originalmente La Mia Citta no era un boliche sino un café. Su primera sede fue inaugurada en 1967 sobre sobre la 9 de Julio, en Lanús Este, pero en 2001 se afincó en Hipólito Yrigoyen 2992, su locación actual.

Ese salto le permitió también cambiar de onda, aunque manteniendo la sintonía con el público de más de 30 años de edad: “Nuestras noches en La Mia van a quedar para siempre grabadas a fuego en nuestro corazón. Y seguro también en los corazones de todos ustedes. Fue un honor ser un ícono de la noche de Zona Sur”, agregaron en un mensaje que se llenó de comentarios de la clientela con palabras de afecto, pero también con críticas a la conyuntura política del país y lamentos sobre los cierres recientes.

“A los boliches históricos que siguen en pie les deseamos lo mejor. ¡Sigan peleando por una noche de encuentros reales en este mundo digital!”, instaron los encargados del boliche de Lanús.

La Mia Citta cerrará dentro de dos semanas, “terminando con nuestro aniversario 59 el sábado 14”, como anunciaron, sus encargados: “59 años no está mal, ¿no? Nos vemos todos ahí”.