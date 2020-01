Lanús: “Me hubiese gustado que Depetri y Russo sigan en el Concejo”

El concejal por el Frente de Todos de Lanús Héctor Montero aseguró que le hubiese gustado que Edgardo Depetri y Nicolás Russo sigan en el Concejo Deliberante en lugar de aceptar otros cargos, ya que sostuvo que en estos momentos la oposición necesita “a los dirigentes más capacitados” en las bancas. Además, consideró como positivo el año político para su espacio pese a no ganar las elecciones en el Municipio.

“Me hubiese gustado en lo personal que Depetri (subsecretario de Obras Públicas de la Nación) y Russo (diputado provincial) sigan estando en el Concejo para beneficio de la gente del municipio. Ellos fueron el candidato a intendente y primer concejal en nuestra lista y ese era el mandato que tuvieron de los vecinos”, recalcó el edil en diálogo con Info Región.

Además, consideró que “tomar cargos a otro nivel fuera de lo que es la ciudad no era lo más conveniente en estos momentos donde se necesita tener una oposición con los dirigentes más capacitados”. “Era más positivo que se hubiesen quedado en su banca”, insistió.

Balance

Por otro lado, subrayó que el 2019 “fue un año muy intenso debido al proceso eleccionario” y lamentó que “el oficialismo, al tener mayoría, no permitió expresar la postura política y social de la oposición al impedir que se aprueben muchos proyectos llevados al Cuerpo”.

Sin embargo, remarcó que “se logró trabajar junto con el resto de los bloques opositores de buena manera” y se pudo conformar “un espacio de debate que va a tener mayores resultados en el futuro”, por lo que consideró que más allá de no poder ganar las elecciones a nivel municipal, “el saldo del 2019 es positivo”.

“Hicimos nuestras propuestas, tuvimos un candidato que intentó interpretar la demanda de los vecinos y si bien no fuimos acompañados por la mayoría, tuvimos un buen resultado en cuanto a votos ya que los hemos incrementado en relación con otros años. Lamentablemente no alcanzó, el oficialismo demostró que fue acompañado y aunque no es un número grande, le permitió tener 4 años más de gestión”, agregó.

Debate interno

Ya en vistas al 2020, el edil subrayó que desde el Frente de Todos buscan “acompañar todo lo que se realice desde Provincia y Nación que sea beneficioso para Lanús” y que lo primero a tratar tiene que ser “la lucha inmediata y urgente contra el hambre y la generación de puestos de trabajo”, aunque advirtió que “es una tarea difícil debido a la enorme deuda social y económica que dejó el macrismo”.

Luego de concretarse la nueva conformación del Cuerpo, la oposición pasó a tener mayoría, aunque trabajará en cuatro interbloques, uno de ellos presidido por Montero. Al respecto, remarcó que “hay diferencias internas sobre cómo relacionarse con el Ejecutivo a partir de esta ventaja” y recordó que el Frente Renovador “en algunos expedientes acompañó al oficialismo”.

“Creo que algunas propuestas se tienen que aprobar, no tenemos que obligarnos a votar todo en contra porque prácticamente lo hicimos estos cuatro años y los resultados no fueron positivos para nosotros. Esto va a ser expediente por expediente. Hay una postura de cierto sector del Frente de Todos que es votar en contra a cualquier propuesta del oficialismo y yo creo que no es el camino. En esta etapa debemos debatir mucho más nuestro posicionamiento en relación con el Ejecutivo y acompañar lo que sea beneficioso. Una oposición que solo vote en contra no nos genera ni mayor credibilidad ni nos permite hacer una mejor política”, concluyó.