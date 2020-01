Avellaneda: Para Lata, la Ley Impositiva representa una “división más justa de los ingresos”

“Habrá más recursos para la Provincia y los distintos municipios, esto último favorece a todos aquellos que no son como Avellaneda y no tienen una tasa de cobrabilidad alta como así también en aquellos lugares del interior que no llegan a cubrir la necesidades básicas para pagar sueldos y ni para infraestructura”, consideró la edil en diálogo con Info Región.

En ese marco, salió al cruce de los cuestionamientos de la oposición al proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof. “El motivo es justo para que todos puedan crecer y los municipios puedan tener su infraestructura”, subrayó sobre el aumento en los tributos.