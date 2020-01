“Queremos llegar a un acuerdo”, aseguran desde Juntos por el Cambio

La senadora provincial por Juntos por el Cambio Lorena Petrovich subrayó que no pueden acompañar “una ley que perjudica a los bonaerenses” en referencia a la Ley Impositiva que promueve el gobierno de Axel Kicillof y remarcó que uno de los puntos a tratar es el inmobiliario. De todas maneras, aclaró que están abiertos al diálogo y que quieren llegar a un acuerdo.

“Desde nuestro espacio queremos llegar a un acuerdo, pero no coincidimos con el 75 por ciento de aumento en los impuestos que propone la Ley Impositiva. A nosotros siempre nos encontrarán buscando consensos, pero no podemos acompañar una ley que solo perjudica a los bonaerenses en lugar de ayudarlos. Ésta no es la provincia que queremos. Los ciudadanos nos eligieron para defenderlos y eso lo que estamos haciendo”, afirmó la legisladora oriunda de Lanús en diálogo con Info Región.

Indicó, en este marco, que uno de los puntos que pidieron modificar fue “el impuesto inmobiliario, sobre todo el urbano”, ya que aseguró que “establece una tasa del 75 por ciento, la cual es muy elevada y perjudica a la clase media”. Además, consideró que “los impuestos deben aprobarse con un presupuesto”, pero el tratamiento del mismo está postergado.

Lanús

Por otro lado, la senadora se refirió al presente de Lanús con el cambio de gobierno nacional y provincial y deseó que “en esta oportunidad se pueda trabajar de la misma manera que cuando Cambiemos era gobierno”. “Nosotros como oficialismo estuvimos siempre abiertos al diálogo, disponibles y dispuestos a trabajar con todos por igual”, señaló.

Además, remarcó que “Néstor Grindetti es un gran intendente, que constantemente está trabajando para buscar lo mejor para sus vecinos” y que más allá de los cambios “va a seguir siendo así”.

“La prioridad son quienes nos eligieron. Ahora hay que seguir trabajando por los vecinos, la campaña terminó y las diferencias y discusiones políticas quedan por fuera. Espero que se pueda trabajar con todos los municipios por igual”, concluyó Petrovich.