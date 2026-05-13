Fue detenido por abusos sexuales a una mujer y su hija en Temperley

La denuncia advierte que los abusos sexuales ocurrieron entre 2016 y 2017. Fue apresado recientemente en San Vicente.

La denuncia advierte que los abusos sexuales ocurrieron entre 2016 y 2017. Fue apresado recientemente en San Vicente.

Efectivos de la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) de Lomas de Zamora detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su pareja y la hija de ella en Temperley.

La detención del hombre de 37 años se concretó en el marco de un allanamiento en un domicilio de Alejandro Korn, partido de San Vicente.

La denuncia advierte sobre hechos de abuso sexual en una vivienda de la calle Las Casuarias de Temperley, donde residía la mujer y su hija. Habrían ocurrido entre 2016 y 2017.

La causa, caratulada como “Abuso sexual en reiteradas oportunidades de una menor de edad aprovechándose de la situación de convivencia” y “Abuso sexual con acceso carnal mediante el empleo de la fuerza”, está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Lomas de Zamora.