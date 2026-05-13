Dalma y Gianinna Maradona demandaron a Julieta Makintach por el documental del juicio de Diego

Las hijas de Diego Maradona iniciaron una demanda civil contra la exjueza Julieta Makintach por daños y perjuicios, en medio de la controversia generada por el documental vinculado al juicio por la muerte del exfutbolista. Reclaman una indemnización millonaria y el expediente ya quedó radicado en el fuero civil.

Las hijas de Diego Maradona iniciaron una demanda civil contra la exjueza Julieta Makintach por daños y perjuicios, en medio de la controversia generada por el documental vinculado al juicio por la muerte del exfutbolista. Reclaman una indemnización millonaria y el expediente ya quedó radicado en el fuero civil.

Dalma y Gianinna Maradona avanzaron judicialmente contra la exmagistrada Julieta Makintach y presentaron una demanda civil en el juzgado número 34 por su participación en el documental relacionado con el juicio por la muerte de Diego Maradona. La presentación se conoció en las últimas horas y se suma al jury de enjuiciamiento que afrontó la exjueza meses atrás.

Según trascendió, las hijas del excapitán de la Selección argentina reclaman una compensación económica por daños y perjuicios. Para impulsar la causa, acompañaron documentación que acredita su condición de herederas legítimas del ídolo argentino, fallecido en noviembre de 2020.

El expediente quedó bajo la representación de los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña, quienes intentaron corregir el monto económico reclamado en la demanda original. En un primer momento, el escrito establecía una indemnización de 300 millones de pesos para cada una de las hermanas.

Sin embargo, posteriormente los letrados aclararon que existió un error de redacción y que el reclamo total ascendía a 300 millones de pesos a dividir entre ambas demandantes. La rectificación fue rechazada por el juzgado debido a un problema formal detectado en la documentación digital presentada.

El secretario judicial Santiago Villagran observó que las firmas incorporadas en el escrito habían sido agregadas mediante el sistema de “copiar y pegar”, motivo por el cual la corrección fue considerada inválida. De todos modos, los representantes legales de Dalma y Gianinna todavía cuentan con la posibilidad de subsanar el error y volver a presentar la aclaración correspondiente.