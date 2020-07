Fernández afirmó que la Argentina “está preparada para la prueba de la vacuna de coronavirus”

El presidente Alberto Fernández afirmó que “la Argentina, en términos técnicos, está preparada para llevar adelante esta etapa de prueba de la vacuna” para prevenir el coronavirus, luego de que el país sea elegido como una de las sedes para llevar adelante una de las fases de prueba con personas.

En este sentido, el mandatario, en declaraciones radiales con FM La Patriada, expresó su anhelo de que, cuando ya esté aprobada, la vacuna “llegue al país” en simultáneo con su llegada a los países centrales.

Las compañías farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech SE anunciaron este viernes que Argentina fue seleccionada como una de las sedes para llevar adelante una de las fases de prueba con personas de su vacuna contra el coronavirus e informaron que se encuentran a la espera de la aprobación regulatoria de la ANMAT.

“La selección de un centro en Argentina para llevar adelante estos estudios estuvo basada en distintos factores, los cuales incluyen la experiencia científica y las capacidades operativas del equipo del Investigador Principal, la epidemiología de la enfermedad, así como la experiencia previa de Argentina en la realización de estudios clínicos“, informaron las compañías mediante un comunicado.

Se trata de la Fase 2b/3 de la vacuna candidata con tecnología ARN mensajero, que actualmente se encuentran en fase 1/2 y de la que el pasado 1 de julio anunciaron datos preliminares que calificaron como positivos, informa la agencia Télam.

Por otra parte, Fernández se refirió a la posibilidad de un “amplio debate” sobre cómo se accede a que intervenga en un caso la Corte Suprema de la Nación, que actualmente es sólo a través de un recurso extraordinario, en el marco de la reforma judicial que impulsa su gestión.

“Hay que revisar cuándo la Corte debe intervenir, no sólo cómo funciona y la cantidad de miembros, sino también cómo se accede a la Corte, que se llega sólo por un recurso extraordinario reglamentado por una ley de hace muchísimos años”, reflexionó el Presidente.

En otro tramo del diálogo, el mandatario advirtió que “nunca había pasado” en la historia que la Justicia fuera utilizada “para la persecución de opositores, como ocurrió en los últimos 4 años”, durante la gestión de Cambiemos. “Es de una gravedad increíble”, analizó.

En ese mismo sentido Fernández pidió “terminar con este tiempo de odio” ya que el odio “paraliza” y sólo “tira para atrás”, aseguró. “Creo en el disenso y en la diversidad de todo tipo, pero no crean que la diversidad es posible si no nos respetamos”, expresó el Presidente, quien advirtió que se trata de “respetar y sólo no tolerar”.

El Presidente, en otro orden, aseguró que la nueva oferta de reestruturación de la deuda externa presentada por la Argentina será “la última oferta” ya que representa “el máximo esfuerzo”, por lo que espera que los acreedores “la entiendan”.

“Se hizo una oferta, vimos que estábamos lejos de sus aspiraciones; la revisamos e hicimos el máximo esfuerzo y esta la última oferta; espero que la entiendan“, aseveró.

En este sentido, destacó la voluntad de la Argentina de “acercarse” a los acreedores y, al mismo tiempo, reafirmó que el país no pagará la deuda “postergando los interereses de los argentinos”.

“Estamos tratando de acercarnos con los acreedores, ya hemos hecho el último esfuerzo. Como me comprometí ante el pueblo que me votó: no vamos a pagar la deuda postergando los intereses de los argentinos y esto es lo que podemos”, concluyó Fernández.