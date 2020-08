“No podemos tirar por la borda todo lo que hicimos en cinco meses”, enfatizó Gómez Parodi

El diputado bonaerense por el Frente de Todos Juan Miguel Gómez Parodi afirmó que los dirigentes que fomentan manifestaciones en medio de la pandemia “se burlan del esfuerzo que hizo la sociedad” y enfatizó que no se puede “tirar por la borda” todo lo que se hizo en cinco meses. Asimismo confió en poder aprobar la Ley de Asociaciones Civiles y destacó el trabajo nacional y provincial para “robustecer el sistema sanitario”.

“Vi la movilización del lunes pasado con mucha preocupación, tuve la posibilidad de expresarme en el recinto en repudio no solo a la marcha sino también a las declaraciones posteriores de Mauricio Macri. Nunca vamos a estar en contra de una movilización popular porque es una de las variables de la democracia, pero en este caso lo que pedimos es que se tenga responsabilidad. No podemos tirar por la borda todo lo que hicimos como sociedad en estos cinco meses. Nuestro espacio político se caracteriza por movilizarse, cuando surgió la pandemia estábamos pronto a la movilización del 24 de marzo y se tomó la decisión de no convocar, así como no hacerlo en todos estos meses”, subrayó el legislador en diálogo con Info Región.

En esa línea, consideró que “en estos momentos hay otras formas de expresarse” y disparó que “los dirigentes que convocan a movilizarse se están burlando del esfuerzo que hizo la sociedad en estos meses donde los argentinos tuvieron imposibilitados su acceso al trabajo, a la educación y a ver sus familias”.

Además, sostuvo que “hay un interés político en la convocatoria a la marcha” y señaló que “los dirigentes de Juntos por el Cambio por un lado buscan erosionar al gobierno para tener un mejor desempeño en las elecciones del próximo año y por el otro que no avance la reforma judicial”.

“La justicia sufrió durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos un manoseo terrible donde se designaron jueces por decreto y funcionaba una mesa judicial que se encargaba de que los fallos les sean favorables. Hay una intención de ese sector de hacer todo lo posible para frenar cualquier tipo de reforma judicial que sería un fin a la impunidad que hoy gozan”, añadió.

Asociaciones civiles

Por otro lado, el diputado destacó el proyecto de Ley de Asociaciones Civiles como “una herramienta que le permite a instituciones barriales, que en estos momentos del Covid-19 la están pasando tan mal y que son el centro de muchas de las comunidades de la Provincia, tener facilidades para regularizar su situación y acceder a beneficios por parte del Estado para financiar sus actividades”.

“Tenemos la esperanza de que Juntos por el Cambio no vaya a trabajar en contra de intereses de estas instituciones y se pueda aprobar en el Senado así como se logró darle media sanción en Diputados, que lamentablemente se hizo con la abstención de la oposición. Confiamos que en la Cámara Alta se revierta esa actitud porque los que pagan los platos rotos son los clubes, mutuales y asociaciones que podrían tener una herramienta y por intereses político no lo están haciendo”, enfatizó.

Aislamiento

Para finalizar, subrayó que “durante cinco meses los gobiernos nacional y provincial tomaron las distintas medidas para robustecer el sistema sanitario” y puntualizó que “se compraron 400 toneladas de insumos médicos de China, se iniciaron 125 obras de ampliación de guardias y hospitales, que casi están terminados en su totalidad, se incorporó a 2500 trabajadores de la salud y 20 unidades móviles para acompañar el trabajo que hacen determinados hospitales”.

“Ese es el motivo por el cual Argentina y Buenos Aires no están viviendo situaciones como los que viven otros países o provincias como Jujuy, donde el sistema colapsó. En la medida de que los gobiernos sigan con la política de inversión en salud y que la sociedad acompañe con un comportamiento como ha tenido en estos meses de respeto a las medidas sanitarias vamos a poder sortear las dificultades que surjan. Si como sociedad no respetamos las medidas y tenemos dirigentes que convocan a marchas públicas, tenemos más posibilidades de que el sistema sanitario no dé respuesta”, concluyó Gómez Parodi.