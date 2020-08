Macri, “orgulloso” de quienes marcharon ayer pese a la pandemia

"Salieron para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", dijo el ex presidente. Críticas desde el oficialismo.

El ex presidente Mauricio Macri afirmó hoy estar “orgulloso” de los “miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello”, en el marco de la protesta opositora que se realizó en el Obelisco porteño y otros puntos del país.

Miles de personas salieron el domingo a protestar contra el Gobierno. Las consignas fueron diversas, como suele pasar ante las convocatorias de este tipo, pero prevalecieron el rechazo a la reforma judicial, el pedido por el fin del confinamiento y las leyendas contra “la corrupción K”.

Las concentraciones se registraron en distintos puntos del país pese al riesgo que implica este tipo de actividades en medio de la pandemia de Covid-19, que ya se cobró 5.877 vidas en el país, donde hay 299.126 casos confirmados.

“Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”, escribió hoy Macri en su cuenta de la red social Twitter, desde Zurich, Suiza.

Más temprano, la presidenta del PRO y dirigente muy cercana al expresidente, Patricia Bullrich, había adelantado en declaraciones radicales que Macri estaba “muy contento” con la repercusión de la protesta de ayer, motorizada a través de las redes sociales y apoyada por referentes de Juntos por el Cambio.

Desde el PRO, espacio que lidera Bullrich y fue creado por Macri, convocaron ayer a movilizarse bajo una frase del General Don José de San Martín, cuyo aniversario 170 de su paso a la inmortalidad se conmemoró ayer. “Vale más un solo hombre gritando que cien mil callando”, señalaba el texto.

Críticas desde el oficialismo

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó hoy como “un acto de irresponsabilidad política” a la marcha opositora de ayer que se realizó en el Obelisco y en el interior del país, y consideró que su objetivo fue “desgastar” al Gobierno nacional.

“Desafiar la salud pública no tiene ningún merito. Creo que hay un sector de la sociedad, que es una minoría claramente, que no parece ser un sector que utiliza racionalmente el debate político que podemos hacerlo en otro momento, no en medio de una pandemia”, señaló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza.

Ayer, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió “perdón” a los trabajadores de la salud que se exponen a diario en la atención de pacientes con coronavirus “por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar” que no pusiera “en riesgo” la salud de la población.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que “no es tiempo de salir a la calle ni de marchar”. “Es respetable todo tipo de expresión, pero es un momento de cuidarnos y no salir a la calle y amuchar mucha gente”, había planteado el funcionario antes de la protesta.