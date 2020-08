Lanús: Para Beroldo, es “lamentable” que dirigentes alienten a una marcha en pandemia

El concejal por el Frente de Todos enfatizó que hay legisladores y ex funcionarios opositores que“piensan en las elecciones del próximo año”.

El concejal de Lanús por el Frente de Todos Sebastián Beroldo sostuvo que es “triste y lamentable” que haya dirigentes y ex funcionarios que inciten a una convocatoria en medio de una pandemia y sostuvo que “piensan en las elecciones del próximo año y no en la situación sanitaria”. Además, consideró que “es lógica la extensión del mandato” del defensor del Pueblo, Alejandro Gorrini.

“El derecho a la protesta es constitucional y no se lo podés quitar a nadie, después cada uno tendrá en su conciencia lo que hace a sabiendas de lo que estamos atravesando y como eso puede ser perjudicial para ellos y sus seres queridos. Lo que sí me parece lamentable e injustificable es que haya dirigentes que alienten esto sabiendo como está el sistema sanitario”, afirmó el edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, subrayó que “los legisladores y dirigentes de la oposición están pensando en las elecciones del 2021” y enfatizó que “es muy triste que actúen en base a eso y no por la situación social y sanitaria que vive el país”.

“Da lastima y pena que gente que estuvo a cargo del país y que saben como lo dejaron cuando se fueron, no solo alienten a algo así sino que después salgan a decir que es algo positivo. Uno desea que esta convocatoria no traiga consecuencias desde lo sanitario pero cuando uno escucha a los infectólogos y especialistas es muy posible que suceda. Esperemos que no sea así”, remarcó.

Defensoría

A fin de mes culmina el mandato de Alejandro Gorrini al frente de la Defensoría del Pueblo de Lanús y el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Rivas Miera, presentó un proyecto para extender su gestión hasta diciembre por la pandemia y de no mediar inconvenientes se votará en la sesión del martes.

Al respecto, el dirigente del Frente Renovador consideró que “la prolongación corresponde y es necesaria por el contexto de pandemia que se vive”, pero aclaró que “los tiempos hay que estudiarlos y analizarlos”.

Aislamiento

Por último, se refirió a la extensión del aislamiento y reconoció que “hay una necesidad de la gente de salir no solo por una cuestión económica, sino también por lo social y lo psicológico” y que por eso “se es más permisivo”.

“Eso ya corre por la conciencia de cada uno y por las medidas que tome desde lo individual. Aquel que cuando sale a caminar para despejar la cabeza o abre el negocio para poder vivir tiene que tomar todos los recaudos como mantener el aislamiento, usar el tapaboca y limpiarse con alcohol en gel”, concluyó Beroldo.