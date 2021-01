Familiares de víctimas de la Región piden la renuncia de Píparo

Familiares de víctimas y militantes de organizaciones sociales, entre ellos Oscar Castellucci, Martín Echeverría, Silvana Vescovo y Stella Maris Díaz, solicitaron la renuncia de Carolina Píparo al cargo de secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género del municipio de La Plata.

Advierten que “toda la situación planteada sólo hace generar dudas, temor e incertidumbre” a quienes “tuvieran que dirigirse a solicitar su ayuda”.

“Es evidente que toda la situación planteada sólo hace generar dudas, temor e incertidumbre a las víctimas de accidentes y de delitos que potencialmente tuvieran que dirigirse a solicitar su ayuda en momentos cruciales de sus vidas. Y, como hemos visto, la señora Píparo no se ha manejado a la altura y con las exigencias que ese cargo requieren”, señala el texto difundido.

El comunicado lleva la firma, entre otros, de Oscar Castellucci, papá de Martín Castellucci y presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci; Lorena Rivero, hermana de Laura Rivero (femicidio) y mamá de Matías Nicolás Durán (víctima de tránsito); Anahí Vázquez, hermana de Nicolás Vázquez; María Cristina Vega, mamá de Pablo José Gallo, María Ester Radiminski, mamá de Alex Ayala; Martín Echeverría, papá de Iván Echeverría; María Rodríguez, pareja de Maximiliano Seppia; Stella Maris Díaz, mamá de Romina Acuña; Silvana Vescovo, mamá de Nicolás López.

El comunicado

Familiares y Militantes de Organizaciones Sociales que trabajamos y colaboramos cotidianamente con víctimas en todo el país nos expresamos: “Caso Píparo:Aquí hay una Investigación Criminal. NO hay Política”.

Queremos dirigirnos a toda la comunidad debido a que hay declaraciones y documentos del Espacio Partidario que representa la Sra. Carolina Píparo que expresan que se hace una utilización política del caso e incluso ella misma dice que está ocurriendo esto. Desde nuestro espacio de Familiares, Organizaciones y Militancia Social contra la Violencia expresamos lo siguiente:

1- Que está confirmado por la Justicia que la Sra. Carolina Píparo se trasladaba en el vehículo junto a su esposo Juan Buzali en la noche del 1/1/2021.

2- Que la Sra. Carolina Píparo declaró lo siguiente, pública y textualmente, sobre los hechos sucedidos, con obligación de decir verdad, ante la Fiscal de la causa: que luego de haber sufrido un robo ven unas motos y que “… allí comienza el seguimiento …”; más adelante dice que “… siento que en momento chocamos unas motos …”; sigue diciendo luego Píparo que “ … a las motos las ve de atrás …”, y entonces la Fiscal le pregunta cómo las vé de atrás si previamente dijo que estaban delante? … entonces la Sra. Píparo dice que “… nos encerraron en forma de V …” (pero las cámaras y testigos la desmienten); y más adelante dice: “Nunca tuve intención de pisar a nadie …” (reconociendo su accionar). En esta breve cantidad de frases contradictorias no hace más que reconocer su coautoría al atropellar a los jóvenes motociclistas, mentir ante y sobre lo sucedido (ya que las imágenes y los testigos demuestran que nunca fueron encerrados, sino que atropellaron a los motociclistas a toda velocidad), y que, además, nunca hubo intención de atender a las víctimas (no hay siquiera llamadas al SAME) incumpliendo no sólo deberes éticos o de ciudadana, sino incumpliendo los deberes de funcionario público que tiene debido al cargo de Gobierno que ocupa la Sra. Carolina Píparo.

3- Que luego de la comisión del hecho huyeron intentando evadir sus responsabilidades y, como dice la resolución judicial textualmente, “…lejos de detenerse, llamar a la policía y preocuparse por los jóvenes a los que atropelló, huyó del lugar a gran velocidad, arrastrando consigo la moto antes embestida, no mostrando interés respecto a si alguno de los sujetos pudiera haber quedado atrapado debajo del vehículo, demostrando con ello un total desprecio por el resultado de su accionar, quedando ello de manifiesto, no sólo con la falta de asistencia a los sujetos que arrollara, sino también por haberse dado a la fuga del lugar, todo ello con la intención de ocultar su participación en el suceso….”.

4- Continúa la resolución publicada diciendo que “…en ningún momento las motos rodearon al vehículo, sino que, de acuerdo al cúmulo de pruebas reunidas, éstos siempre estuvieron delante del mismo, con posibilidad, reitero, de realizar otra maniobra como ser pasar entre las motos o, en su caso, retroceder….”, así como agrega que “…el vehículo perseguía a alta velocidad a un grupo de motocicletas -para finalmente impactar de lleno a una de ellas- las que venían por delante del vehículo …”.

5- Que, a pesar de todas estas pruebas y resoluciones judiciales que demuestran el accionar de la Sra. Carolina Píparo y su conducta ante una situación de la cual fue plenamente consciente, ésta no sólo no ha renunciado a su cargo de Secretaria de Asistencia a las Víctimas del Municipio de La Plata, sino que ni siquiera se ha disculpado con los jóvenes motociclistas heridos y tampoco con sus familias hasta el día de la fecha.

6- Que intentar ponerle un tinte político a este hecho criminal y justiciable solamente puede puede tener como fin evadir las responsabilidades que le caben a la Señora Píparo, a su esposo y a cualquier otro funcionario que resulte involucrado en este gravísimo suceso acaecido.

Por lo tanto, seguimos exigiendo la renuncia de la Sra. Carolina Píparo respecto al cargo público que ocupa, ya que es evidente que toda la situación planteada sólo hace generar dudas, temor e incertidumbre a las víctimas de accidentes y de delitos que potencialmente tuvieran que dirigirse a solicitar su ayuda en momentos cruciales de sus vidas. Y,como vemos visto, la Señora Píparo no se ha manejado a la altura y con las exigencias que ese cargo requieren. Así como también pedimos que la Justicia actúe sin ningún tipo de presiones que oscurezcan su accionar.