“En ningún lado se cumple el protocolo como acá”, advierte la directora de un jardín de Temperley

“Si hay algo que se cumple en el colegio es el protocolo”, aseguró la directora del jardín Thomas Jefferson de Temperley, quien asistió a la protesta de padres y madres en Lomas de Zamora en reclamo de la vuelta a las clases preseneciales en los colegios privados.

La directora, Lorena Pereyra, sostuvo que “la escuela lo que contagia es razonamiento, creatividad y trabajo en equipo“. “En casa pueden tener mucha paciencia pero no tienen la base pedagógica que tiene uno como profesional de la educación”, planteó a Info Región.

A partir del incremento en la curva de contagios, que se aceleró con la llegada de las nuevas cepas, el Gobierno anunció una serie de restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); entre ellas, clases virtuales por dos semanas. “La verdad nos sorprendió la decisión, porque la medida a los que siempre afecta es a los nenes que los deja otra vez fuera de la escuela”, opinó Pereyra.

“Si hay algo que se cumple en el colegio es el protocolo, que no veo que se cumpla en otros lados. En ningún lado se cumple como se cumple acá”, aseguró la mujer, quien pidió poner el foco en el transporte público. Vale recordar que las autoridades nacionales y provinciales admiten que la escuela no es foco de contagio, pero sí aquello que la rodea. “Es cierto que en los colegios la gente no se contagia, el problema es que en la movilización hacia el colegio y a la salida esta los contagios“, advertía el presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa brindada el 16 de abril, tras la reunión con Horacio Rodríguez Larreta por la presencialidad.

El jardín Thomas Jefferson cuenta con tres salas, de 3,4 y 5 años, y asisten un total de 74 alumnos. La directora, precisó, en ese marco que por el momento no se han presentado casos positivos de Covid-19.

La vuelta temporal a la virtualidad es una medida que comenzó a regir el lunes y finalizaría el 30 de abril, de acuerdo a la situación epidemiológica. “Preferimos ser antipáticos con algunos pero absolutamente responsables, a hacer política con la vida y con la muerte“, sentenció ayer el gobernador Axel Kicillof.

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) acompaña la medida gubernamental y anunció que “realizarán las presentaciones necesarias” para denunciar a los establecimientos que no “cumplan con la normativa”. “No hay una toma de conciencia real sobre cuáles son los riesgos que están sobre la mesa”, señaló la secretaria adjunta de la delegación del gremio en La Plata, María Eugenia Vosilaitis.

“Defendamos la educación juntos” y “A las aulas”, fueron las consignas que encabezaron ayer la convocatoria de padres de alumnos que reclaman la vuelta de la presencialidad. Realizaron abrazos simbólicos en varios colegios privados de la Región, entre ellos el Euskal Echea y el Colegio San Albano, y luego protestaron frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora.