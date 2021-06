El personal doméstico recibirá un aumento de 42%

Lo percibirá en cuatro cuotas entre junio de este año y marzo de 2022. También recibirá un plus por antigüedad y zona desfavorable.

El personal doméstico recibirá hasta marzo del año próximo un incremento salarial de 42 por ciento más un inédito reconocimiento por antigüedad y un incremento por zona desfavorable.

Así lo dispuso el Gobierno nacional a través de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas particulares en la que participa el Ministerio de Trabajo de la Nación y entidades que representan a los trabajadores.

Desde el organismo oficial informaron que el personal doméstico percibirá un incremento de 13% con el salario de este mes y el resto lo recibirá en tres cuotas de 12% en septiembre, 5% en diciembre y 12% final en marzo de 2022.

En tanto que por primera vez en la historia el empleador deberá reconocerle un plus por antigüedad, que pasará a ser remunerada con un 1% extra. Pero ese no será el único adicional, también en algunos casos el trabajador deberá percibir un plus por zona desfavorable de 2 por ciento.

Con este incremento, la recomposición salarial del personal de casas particulares será una de las más altas acordadas en este año, en el que se han establecido incrementos de entre el 35 y el 38 por ciento.