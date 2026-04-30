Vuelve una línea de colectivos que une Constitución con el sur del conurbano

A poco más de un mes del anuncio de cierre, la línea 148 de colectivos que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Florencio Varela vuelve a prestar servicios parciales a partir del 1° de mayo, en un regreso celebrado por miles de vecinos de zona Sur que se habían visto afectados por la disminución en el servicio y su posterior clausura.

La reanudación de circulación estará a cargo del Grupo Zbikoski, propietario de La Central de Vicente López S.A., que también opera las líneas 61, 62, 114, 129, 143 y 197 bajo la marca Misión Buenos Aires. Hasta el momento hay 118 coches habilitados en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y podrían sumarse algunos 0 kilómetro, que llevarán los colores blanco y verde.

La empresa firmó un convenio con el Gobierno nacional, que pone fin a la incertidumbre para 450 trabajadores y miles de usuarios que quedaron sin transporte. El entendimiento implica incorporar a todo el personal bajo convenio afectado a los parámetros operativos de los ramales de El Nuevo Halcón S.A., reconociendo la antigüedad laboral correspondiente y manteniendo las condiciones del Convenio Colectivo N° 460/73 y Actas Complementarias.

El Nuevo Halcón

La compañía también se comprometió a acordar con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa anterior el tratamiento de la deuda con los trabajadores en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y disponer del parque móvil necesario para garantizar niveles adecuados de frecuencia, regularidad y seguridad en los ramales.

A comienzos de abril, Misión Buenos Aires lanzó un concurso en redes sociales para elegir el nuevo nombre de fantasía de la 148, con premios millonarios.

El Nuevo Halcón, la empresa que operaba la línea desde 1998, mantenía una situación financiera complicada desde antes de fin de año y, poco a poco, se fue regularizando. Sin embargo, desde enero no cobran el sueldo completo ni tampoco aguinaldo y vacaciones. Los paros al inicio de cada mes se hicieron habituales hasta el cierre definitivo.

La línea nació en 1943 y guarda una sólida relación con zona sur, especialmente con Florencio Varela, ya que en 1982 le prestó sus colores verde y amarillo al club Defensa y Justicia luego de que el presidente de la compañía El Halcón SRL se convirtiera también en titular de la institución que comenzaba su ascenso en las categorías de la Asociación del Fútbol Argentino. Por ese motivo, al equipo se lo conoce también como El Halcón.

Vuelve la línea 148 de colectivos: qué ramales operará

Desde Misión Buenos Aires confirmaron que los ramales serán:

A Cementerio por Yrigoyen

B La Capilla por Senzabello

D Villa del Plata por Mosconi

G Estación Solano por 844

H Estación Solano por Monteverde

I Estación Solano por Donato Álvarez

En contrapartida, quedan discontinuados dos ramales: