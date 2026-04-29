Copa Libertadores: Lanús venció a Liga de Quito y quedó segundo en el grupo

Con un tanto de Agustín Cardozo, Lanús se impuso ante Liga de Quito en La Fortaleza, por la tercera fecha del Grupo G.

Con un tanto de Agustín Cardozo, Lanús se impuso ante Liga de Quito en La Fortaleza, por la tercera fecha del Grupo G.

Lanús derrotó a Liga de Quito de Ecuador por 1 a 0 en un encuentro que se disputó en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido fue convertido por el mediocampista Agustín Cardozo, a los 28 minutos de la segunda mitad.

El triunfo deja al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el segundo lugar del grupo con seis unidades, mientras que la visita encabeza la zona con la misma cantidad de puntos, pero mayor diferencia de gol.

En la próxima fecha, el Granate deberá visitar la altura del Always Ready boliviano, el martes 5 de mayo a las 21:30.

Por su parte, el conjunto ecuatoriano jugará como visitante con Mirassol de Brasil, el jueves 7 a partir de las 19:00.