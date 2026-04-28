Más demoras en el Tren Roca: los ramales afectados

El tren Roca presenta esta mañana nuevas demoras en los servicios de tres ramales por una falla técnica en Temperley. Tres ramales que circulan por la zona sur del Conurbano afectados.

“Los ramales #Korn, #Ezeiza y #BosquesVíaTemperley circulan con demoras por fallas técnicas en Temperley“, informó Trenes Argentinos, un mensaje que se repitió ayer por la tarde y generó serias complicaciones.

Desde La Fraternidad, en tanto, ya habían advertido que la frecuencia podría reducirse a una por hora, debido a la falta de inversión por parte del Gobierno, que había declarado la “emergencia ferroviaria” hace dos años.