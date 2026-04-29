¿Cómo estará el tiempo este miércoles en la zona sur del Conurbano?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles se presenta con cielo algo a ligeramente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 12 y los 23 grados. No se descartan algunas lloviznas por la mañana.

Asimismo, el organismo (en conflicto por despidos y desfinanciamiento) indica que la mínima del jueves, último día de abril, será de 9 grados, pero con el correr de las horas llegaría a los 22. Cielo parcialmente nublado.

El viernes 1 de mayo, Día del Trabajador en Argentina y feriado, se presentará con cielo mayormente nublado, pero no se anuncian precipitaciones. La temperatura mínima anunciada es de 12 grados en la zona sur del Conurbano y la máxima llega a 23. Cielo mayormente nublado.

Tanto el sábado como el domingo serán jornadas muy frías, la temperatura se moverá entre los 10 y los 18 grados el primer día, mientras que en el segundo se repite la amplitud térmica de apenas 10 grados (mínima de 7 y máxima de 17).