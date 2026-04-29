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¿Cómo estará el tiempo este miércoles en la zona sur del Conurbano?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles en la Región.
Clima cielo parcialmente nublado amanecer

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles se presenta con cielo algo a ligeramente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 12 y los 23 grados. No se descartan algunas lloviznas por la mañana.

Asimismo, el organismo (en conflicto por despidos y desfinanciamiento) indica que la mínima del jueves, último día de abril, será de 9 grados, pero con el correr de las horas llegaría a los 22. Cielo parcialmente nublado.

El viernes 1 de mayo, Día del Trabajador en Argentina y feriado, se presentará con cielo mayormente nublado, pero no se anuncian precipitaciones. La temperatura mínima anunciada es de 12 grados en la zona sur del Conurbano y la máxima llega a 23. Cielo mayormente nublado.

Tanto el sábado como el domingo serán jornadas muy frías, la temperatura se moverá entre los 10 y los 18 grados el primer día, mientras que en el segundo se repite la amplitud térmica de apenas 10 grados (mínima de 7 y máxima de 17).

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