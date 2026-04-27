Copa Libertadores: Lanús recibe a Liga de Quito, en un partido clave

Lanús recibirá este martes a Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, en un encuentro que podría ser clave para el futuro de ambos equipos en el torneo de clubes más importante de América.

El enfrentamiento, que iniciará a las 19, se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús, se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno José Cabero, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Juan Lara.

Lanús tuvo un complicado inicio en esta Copa Libertadores, ya que actualmente ocupa el tercer puesto en el Grupo G, producto de la derrota ante el Mirassol de Brasil y el triunfo contra Always Ready de Bolivia.

Es por esto que los dirigidos por Mauricio Pellegrino están prácticamente ante la obligación de conseguir un buen resultado en su estadio para que no se empiece a complicar la clasificación.

Liga de Quito, por su parte, tuvo un inmejorable comienzo en la Copa Libertadores gracias a las victorias frente a Always Ready y Mirassol, por lo que si se llega a quedar con los tres puntos en “La Fortaleza” tendrá un pie y medio en los octavos de final.

Posibles formaciones y detalles del partido

Copa Libertadores – Grupo G – fecha 3

Lanús: Nahuel Losada; Juan José Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Braian Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Daniel de la Cruz, Juan Pablo Segovia, Leonel Quiñónez; Jesús Pretell, Gabriel Villamil; Yan Quiñónez, Rodney Redes, Jhohan Corozo; Deyverson. DT: Tiago Nunes.