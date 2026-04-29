Corte de gas: Se mantiene la restricción a estaciones de GNC e industrias por la alta demanda

La medida afecta contratos interrumpibles y ya se extiende más allá del AMBA. Crece la preocupación entre usuarios y sectores productivos por la falta de certezas sobre la normalización del servicio.

La medida afecta contratos interrumpibles y ya se extiende más allá del AMBA. Crece la preocupación entre usuarios y sectores productivos por la falta de certezas sobre la normalización del servicio.

El corte de gas para contratos interrumpibles en estaciones de GNC e industrias se mantuvo este miércoles debido a la fuerte demanda residencial impulsada por las bajas temperaturas. La restricción comenzó el martes y continúa sin una fecha clara de finalización.

El escenario generó inquietud entre los conductores, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde en las últimas horas se registró un incremento en la circulación hacia estaciones de GNC ante el temor de desabastecimiento. La medida, en principio focalizada en esa región, comenzó a replicarse en distintas ciudades del interior del país.

Desde el sector energético explicaron que la prioridad está puesta en garantizar el abastecimiento domiciliario frente a la ola de frío, lo que obliga a interrumpir el suministro en contratos que contemplan este tipo de contingencias. Sin embargo, la prolongación de los cortes empieza a impactar en la actividad industrial y en el transporte.

En este contexto, la secretaria de Energía, María Tettamanti, reconoció que si bien Argentina avanza hacia la exportación de gas, aún no cuenta con la infraestructura necesaria para responder a los picos de demanda interna, lo que vuelve a exponer la fragilidad del sistema en momentos críticos.