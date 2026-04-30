Almirante Brown: Lanzan una Diplomatura en Videojuegos para impulsar la industria gamer

En respuesta al constante crecimiento de la industria del entretenimiento digital, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrió la inscripción para una nueva cohorte de su Diplomatura de Extensión en Videojuegos.

La formación, dictada a través del Laboratorio de Medios de la Secretaría de Extensión de la UNaB, junto con la organización Women in Games Argentina (WIGAR), tiene como objetivo dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para transformar una idea en una producción lúdica profesional.

El programa comenzará a dictarse durante mayo y tendrá una duración total de siete meses. La cursada se desarrollará de forma completamente virtual —combinando encuentros sincrónicos y actividades en el campus— los martes, miércoles y jueves en el horario de 19 a 21.

A diferencia de otros cursos estrictamente técnicos, esta diplomatura destaca por su enfoque interdisciplinario. El plan de estudios abarca integralmente el proceso de creación: desde el Game Design y la escritura de guiones, hasta el desarrollo visual (animación y concept art), el diseño sonoro y la programación utilizando Unity, uno de los motores gráficos más utilizados en la industria.

El objetivo central de la cursada es fomentar el trabajo colaborativo, replicando las dinámicas reales de los estudios de videojuegos. Al finalizar el trayecto, los estudiantes habrán desarrollado un Documento de Diseño de Juego (GDD) y una demo funcional en formato 2D, que podrán incorporar a su portfolio profesional.

Aranceles accesibles y beneficios

Uno de los pilares de la propuesta es la democratización del acceso a la formación tecnológica. Para evitar los altos costos de las instituciones privadas, la UNaB estableció una política de aranceles accesibles que incluye pagos en cuotas y descuentos por transferencia.

Además, se otorgan importantes bonificaciones: la comunidad WIGAR cuenta con un 30% de descuento, beneficio que también se extiende a docentes, trabajadores y estudiantes de la UNaB, empleados de la Municipalidad de Almirante Brown, trabajadores del Sector Industrial Planificado (SIPAB), miembros de la Unión Industrial local y afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio del distrito.

Requisitos e inscripción

Los interesados en participar deben contar con título secundario completo y conocimientos básicos de informática.

La inscripción ya se encuentra abierta y el trámite debe realizarse de forma digital a través del portal SIU Guaraní de la Secretaría de Extensión. Para facilitar el proceso, la universidad puso a disposición un tutorial en video con el paso a paso para anotarse.