Lomas de Zamora: Detuvieron a un hombre acusado de abusar a la nieta de su pareja

Un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente de la nieta de su novia, en un suceso que habría ocurrido en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido cuando la víctima tenía entre 10 y 11 años.

El acusado fue apresado al ser interceptado en las cercanías de una propiedad situada en el cruce de Santa Isabel y Estocolmo en una diligencia a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del distrito y de la DDI de la zona, en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional 12 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales lomenses.

La causa se abrió a raíz de una denuncia que la damnificada, que en la actualidad tiene 18 años, radicó el 12 de diciembre de 2025 y en la que sostuvo que había recibido constantes ultrajes del sujeto en momentos en los que se hallaba al cuidado de su abuela materna, debido a que su madre debía salir a trabajar.

En ese sentido, la muchacha señaló que padeció las agresiones entre los 10 y los 11 años, que la pareja de su abuela consumía alcohol en exceso y que, mientras perpetraba los abusos, con frecuencia le decía: “No hagas ruido, porque si te escuchan, te pego”.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada como “Abuso sexual”, el , titular del Juzgado de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Alberto Gaig.