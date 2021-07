Tincho es un chico de 17 años y vive en Longchamps, como todos los chicos de su edad tiene deseos, pero el sueño de Tincho se hizo viral y logró que celebridades como el cantante Axel se hicieran eco de él. La necesidad de Tincho es poder acceder a un transplante de riñón y su sueño ser adoptado para saber qué es una familia.

El hashtag #elsueñodetincho es, simplemente, el sueño de un chico de 17 de tener una vida como la de muchos otros chicos. Con sólo cuatro años llegó al hogar El Alba, una entidad casi centenaria fundada por el pastor escocés William Morris, de la localidad browniana de Almirante Brown, junto con sus hermanos mayores y, mientras crecía, vio como todos sus compañeros, amigos y hermanos eran adoptados y encontraban una nueva familia. .

En 2016 llegaron los primeros síntomas y, a partir de los doce años, comenzó su pergrinar por consultorios, internaciones, terapias y tratamientos. A esa edad tuvo que ser internado de emergencia en la terapia intensiva del Lucio Meléndez de Adrogué por una insuficiencia renal que había alcanzado, además, corazón y pulmones.

“stuvo 52 días internado, 30 de ellos con respirador y muy grave. Pero logró recuperarse y el resto de sus órganos volvieron a funcionar normalmente, aunque desde ese momento tuvo que comenzar con hemodiálisis”, cuenta Karina Cittadino, directora del Hogar en una entrevista.

Fue así que llegaron los viajes a Buenos Aires, no para pasear y conocer sino para sumar día de vida. Tincho soportaba las diálisis: tres veces por semana, casi tres horas por sesión. y en el hogar su personal hacía un curso intensivo de burocracia: “Aprendimos de diálisis, de gestionar una pensión y de cómo hacer para anotarlo en una obra social”, recuerda Karina, hasta que lograron incluirlo en el listado del INCUCAI.

En 2018 llegó el transplante. Una operación perfecta hasta que llegaron las complicaciones y llegó el rechazo. Entonces empezaron con una modalidad de diálisis diferente, la peritoneal, que además, se podía realizar en El Alba.

Aún hoy Tincho se dializa cuatro veces al día durante diez minutos por sesión en su habitación acondicionada. Donde otros acumulan tesoros de adolescencia, el ve sondas y frasquitos. La diálisis le da vida pero lo ata.

Una adopción facilitada

Hoy su adopción está proceso de convocatoria pública, una herramienta que agiliza los trámites de inscripción para casos urgentes o particulares que permite que una persona que no figure en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos pueda iniciar su adopción del niño.

“Él necesita gente que lo quiera de verdad y que lo pueda cuidar. Tincho puede hacerse la diálisis solo, eso no es un problema. Y además no es un tratamiento complicado, ni caro. Sólo deben brindarle amor”, subraya Cittadino quien lo decribe como ” cariñoso y muy responsable para su edad” al que por más que le pongas una pila de papas fritas adelante, él no las va a tocar porque sabe que le hace mal”.

Si bien los tratamientos de Tincho, en caso de ser adoptado, pasarían a estar a cargo de su nueva familia desde El Alba garantizan que seguirán “acompañándolo en todo lo que puedan y necesite”.

“Me gustaría tener una familia para que me cuide y poder compartir el resto de mi vida con ellos”, emociona Tincho desde las redes.

Por lo pronto, quienes crean que puedan ayudarlo, sólo deben seguir su historia desde el Facebook y el Instagram del hogar.