Castañeira: “Es necesario un debate de fondo sobre cómo ser alternativa por izquierda”

La precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Nuevo MAS Manuela Castañeira encabezó ayer una recorrida por Lomas de Zamora y Almirante Brown, con un norte claro: La renovación de la izquierda. El desafío, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de septiembre, será superar el piso que le permita al espacio competir en los comicios legislativos de noviembre. “Los bonaerenses saben que estamos donde hay que estar”, aseguró.

“Uno de los grandes dramas que hay en la Argentina es la precarización laboral y tenemos, en nuestras propuestas, leyes contra este esquema”, explicó Castañeira, quien remarcó que el salario mínimo debe ser de 100 mil pesos y se deben derogar las leyes de flexibilización laboral. En este escenario, planteó que si bien “está habiendo una gran reactivación económica” es “sobre la base de la precariedad, el trabajo por agencia y tercerizado”. “Vemos como caso testigo el de los trabajadores eléctricos de Edenor, que venimos acompañando y apoyando, donde las empresas se aprovechan de las agencias para pagar un tercio de los salarios que corresponden y no introducir a los trabajadores dentro de los convenios”, graficó.

Hizo hincapié en la problemática que afecta a la juventud a la hora de conseguir su primer empleo y planteó que deben elegir entre trabajar o formarse. “Esto es un drama también para la juventud, que nos preocupa enormemente porque el primer empleo es precarizado, que no permite ni siquiera que las, los y les jóvenes puedan avanzar en sus estudios”, explicó en diálogo con Info Región.

Renovación de la izquierda

“Hay mucho espacio para ser alternativa de izquierda al gobierno. Ante este desgaste de los partidos tradicionales hay una gran búsqueda por nuevas voces, propuestas y sectores que vengan de afuera de la política pero no del mercado, como son los liberfachos que estan agitando el plan económico de Jorge Rafael Videla y de Adolf Hitler básicamente, en la Argentina y en la Provincia”, advirtió. Es por esto que considera “clave” que “crezcan terceras posiciones”, y planteó, en ese sentido, que “hay un gran espacio para que haya renovación por izquierda”.

En su recorrida por Lomas de Zamora y Almirante Brown, la dirigente destacó la “intensa campaña por la renovación de la izquierda”, y remarcó que la suya es la única lista de izquierda encabezada por una mujer. “Es la imagen y el mensaje que queremos enviar, es necesario un debate de fondo sobre cómo ser alternativa por izquierda en la Argentina y estamos colaborando, instalando discusiones”, señaló.

Consideró que “hay mucho espacio para el debate ideológico porque el capitalismo no está resolviendo los grandes problemas de la sociedad sino que ha crecido mucho la desigualdad, la juventud siente que no tiene futuro, se organizan jóvenes contra el cambio climático y por la ecología, además del movimiento de mujeres”. “Hay que tener discusiones de fondo sobre cómo vincularnos con estos sectores, como es el anticapitalismos en el siglo XXI, y con el Nuevo MAS estamos colaborando mucho con ese debate”, apuntó.

Respecto a la falta de debate en la izquierda, precisó que “la candidatura de Nicolás del Caño (por el Frente de Izquierda) tiene un gran desgaste en este momento, se niegan a discutir la unidad, han impuesto mucha fragmentacion en la izquierda y no están aportando al debate”. “Para tener una superación de esa situación, estamos muy entusiasmados con esta campaña por la renovación”, planteó.

“El Gobierno es tibio con los poderosos”

Al ser consultada sobre la realidad con la que se encuentran en la calle, insisitó con el “gran desgaste de los partidos tradicionales”, motivo por el que se mostró esperanzada en poder contar el apoyo de los bonaerenses en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre, donde su lista deberá lograr el piso del 1,5 por ciento de los votos para llegar a las elecciones legislativas de noviembre.

“El macrismo salió expulsado de la Argentina por el voto castigo y la movilización popular, entiendo que sus propuestas son inaceptables para la sociedad, pero veo también que hay un problema con el Gobierno, que prometió mucho, cumplió poco y realmente es tibio con los poderosos, como ha sido con Vicentín”, reflexionó la precandiata a diputada por el Nuevo MAS. “En las ocasiones en las que el Gobierno se retracta, como el caso de la propuesta de (la precandidata a diputada del Frente de Todos, Victoria) Tolosa Paz sobre una reforma impositiva, es cuando avanzan los sectores de ultraderecha y las agendas empresarias, para intentar imponer discursos sobre contrareformas laborales”, precisó.

Aclaró que hoy “el mundo está discutiendo otra cosa, que es como poner un límite a los grandes capitalistas y acá estan queriendo instalar una agenda en defensa de los empresarios y el Gobierno lo único que tiene para decir es que no se puede nada”. “No se pueden salarios altos, no se pueden impuestos a las grandes riquezas, no se puede no pagar al Fondo (Moenatrio Internacional), no se puede nada”, cuestionó. “Avanzan los discursos de la derecha y hay un enorme malestar en la provincia de Buenos Aires entre los y las trabajadoras que ven que no se satisfacen las necesidades mínimas”, amplió.

También consideró que “el Estado es un gran precarizador”, y puso como emjemplo el caso de “médicos monotributistas en hospitales municipales”, situación que también se da en otras dependencias.

La campaña

En el marco de la campaña electoral, referentes del Nuevo MAS recorren distintos distritos, donde mantienen encuentros con trabajadores, más allá de la participación activa en los reclamos que toman las calles. “En estas recorrida por el Conurbano nos manifiestan un montón de problemas, las cosas están muy mal; trabajadores de la salud que están en planta en hospitales provinciales y sin embargo tienen que tener un segundo empleo para llegar a fin de mes. Esa situación es muy grave”, explicó Castañeira.

“Hemos recibido también el cariño de los bonaerenses y las bonaerenses porque saben que estamos donde hay que estar, que venimos acompañando las luchas de los trabajadores, la juventud, venimos de la marea verde, que es una conquista histórica en la Argentina”, señaló a este medio, al tiempo que remarcó: “Saben que no tenemos nada que ver con los políticos caretas, que se presentan en la elección como si fueran tu vecino de al lado y en realidad son personajes que ya vienen estando en la política o en el mundo de la economía y que quieren entrar al Congreso para votar leyes antiobreras, de ajuste, favorables al FMI”. “Somos otra cosa y vemos que la gente lo agradece”, concluyó.