En campaña, Larreta recorrió el centro y la periferia de Almirante Brown

El domingo por la tarde el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta visitó Almirante Brown junto con el jefe de gabinete de Lanús y secretario en Seguridad, Diego Kravetz, donde tomó contacto con vecinos, comerciantes, miembros de la comunidad evangélica, y candidatos locales de Juntos, que lo acompañaron en la recorrida.

Primero Larreta se acercó al shopping Boulevard de Adrogué acompañado por Mariano San Pedro, candidato que encabeza la lista de Juntos en Brown (Hacemos), Florencia Retamoso, candidata a diputada provincial (PRO), Patricia Bontempo, candidata a concejal (PRO) que ocupa el segundo lugar, y también por Federico Fuentes candidato a consejero escolar (Hacer por Brown), quien encabeza la lista local en esa nómina.

Más tarde, pasó por el festival organizado por las Iglesias Evangélicas del distrito, en donde saludó a la comunidad cristiana evangélica de Brown y dejó un mensaje para todos los asistentes.

“Es una comunidad llena de amor, de solidaridad, así que me siento super compenetrado y cercano hoy en día a toda la iglesia evangélica en la ciudad de Buenos Aires que es lo que a mí me toca, y en el país entero, y veo que la gente acompaña y me encanta el mensaje de paz que transmiten, un mensaje con buena onda, proactivo, de involucramiento”, elogió el funcionario porteño.

En otro orden, consideró que su espacio tiene ” un equipazo en Almirante Brown” y prometió que “siempre”, desde el lugar que le toque, trabajará junto a ellos.

“Nosotros somos de los que creemos que hay que trabajar en equipo, el gobierno, las organizaciones de responsabilidad civil, las organizaciones religiosas, sociales, siempre vamos a hacer mejor las cosas si trabajamos juntos, entonces cuenten con nosotros para eso”, cerró.

En la recorrida también estuvieron presentes el candidato a diputado provincial Martiniano Molina, la actual diputada nacional Camila Crescimbeni, el dirigente local Mario Fuentes, entre otros referentes, concejales en ejercicio y militantes de Juntos a nivel local.

Por su parte, la ex concejal Pro y actual candidata Patricia Bontempo – precursora del proyecto aprobado en el Concejo Deliberante en el año 2016 que declara el día 31 de octubre como el Día Municipal de las Iglesias Evangélicas en Almirante Brown-, señaló que está “muy agradecida por el trabajo” que hicieron “en conjunto”, y añadió: “Sigamos trabajando y siempre celebrando el trabajo que hacen desde la iglesia, el trabajo solidario, que es enorme”.

Asimismo, Mariano San Pedro afirmó que “en estos lugares tan populosos en donde siempre faltan un montón de cosas, y donde el Estado en cada recorrida lamentablemente en vez de acercarse se aleja, el trabajo social y espiritual que realizan es espectacular”.

“La política tiene que tomar el ejemplo de uds que sin pedir nada a cambio trabajan por el bien común, muchas gracias”, finalizó San Pedro.

Por último, Larreta -que recorrió Brown 24 horas después que lo hiciera su primer candidato a diputado nacional, Diego Santilli– visitó a una vecina de barrio Libertad de Don Orione, recorrió las calles y charló sobre los reclamos y necesidades que sufren a diario los vecinos del lugar.