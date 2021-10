Santilli recorrió Claypole y Calzada, en Almirante Brown

El primer candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, recorrió este fin de semana calles de Rafael Calzada y el barrio Don Orione, en Claypole. Allí aseguró que “los argentinos y los bonaerenses no aguantan más. Y el 14 de noviembre van a volver a decirle en las urnas a este gobierno que de esta forma no quieren vivir más”.

El candidato a diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, se reunió durante la tarde del sábado con vecinos en Rafael Calzada y Claypole. Más tarde, junto al candidato a concejal de Almirante Brown, Mariano San Pedro, participó de un encuentro con pastores y referentes de merenderos comunitarios.

“El 12 de septiembre se corrió el velo. La realidad y la mentira mataron al relato kirchnerista. Los argentinos y los bonaerenses no aguantan más. Y el 14 de noviembre van a volver a decirle en las urnas a este gobierno que de esta forma no quieren vivir más”, afirmó Santilli en declaraciones a medios locales.

“Tenemos que cambiar. No hay un horizonte de salida para los desafíos que nos deja la pandemia. Tenemos un Estado quebrado. Con impuestos asfixiantes, con empresas que se van del país, con salarios cada vez más bajos, con la inflación y la pobreza en aumento”, aseguró. Y se preguntó: “¿De que Estado nos hablan cuando hacen la campaña del Sí? ¿Creen que los argentinos somos ingenuos? ¿Creen que nos pueden volver a mentir con el plan platita y dándoles a la sociedad dádivas para que los voten?”.

Para el candidato de Juntos, “es hora de que volvamos a decirles basta. No nos van a mentir. No nos van a atropellar. No nos van a imponer. No nos van a volver a engañar. El 14 de noviembre vamos a votar por una Argentina y una provincia con esperanza, futuro y expectativa de cambio profundo y real”, concluyó.

Durante su recorrida por el distrito Santilli estuvo acompañado por los candidatos a diputados provinciales, Martiniano Molina y Florencia Retamoso, la diputada nacional, Camila Crescimbeni, los candidatos a diputados nacionales, Juan Manuel López y Gerardo Milman y el candidato a concejal de Almirante Brown, Mariano San Pedro.