Lomas de Zamora: Homenaje a Laura Rivero y Thiago Castro

A siete años del femicidio de Laura Rivero y su hijo Thiago Castro en Lomas de Zamora, colocaron una placa para rendirles homenaje en la Plaza de Los Italianos. Fue durante el fin de semana largo.

Este sábado se colocó una placa junto a la señalización ya instalada hace un tiempo en memoria de Laura y Thiago en la Plaza de Los Italianos de Lomas de Zamora.

Estuvieron presentes su hermana Lorena Rivero, Daniela Viña de Casos Vríticos del área Femicidio de Lomas de Zamora, Nerina Fabale; Mavi Godoy, de la Subsecretaría de Género; y la directora del CGM, Gisella Caglieri.

En 2022, familiares y amigos instalaron un Banco Rojo en memoria de las mujeres víctimas de violencia de género, también instalaron una placa para recordar a la mamá y al niño. Fue en Garona y Santa Catalina, en Lomas de Zamora.

Vale recordar que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora condenó en marzo de 2021 y por unanimidad a la pena de cadena perpetua a Marco Antonio Lasserre (42).

En el caso de Laura fue por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y alevosía” y en el caso de su hijo fue por “homicidio agravado por alevosía”.

El doble crimen

Según pudieron determinar los pesquisas, Lasserre y Rivero mantenían una relación desde hacía alrededor de cuatro meses cuando el 3 de abril de 2019 la mujer lo fue visitar a su casa de Parque Barón, acompañada de su pequeño.

Cuando estaban dentro de la vivienda, aparentemente se generó una fuerte discusión entre ambos cuando ella le dijo que quería terminar el vínculo que mantenían.

Luego, Lasserre mató a cuchillazos a madre e hijo y, tras concretar los crímenes, comenzó a pedir ayuda a sus vecinos. Sin embargo, el homicida impidió que pudieran auxiliar a las víctimas y las tomó como rehenes por más de una hora.

Tras ello, el hombre salió de la casa y abordó una camioneta Renault Express blanca con intenciones de huir, pero chocó contra un árbol situado a unos 300 metros del lugar, en la calle Schafino 440, y fue detenido.

Según el informe forense, Laura tenía 13 heridas de arma blanca que se ubicaban en mamas, hemitórax, cuello y brazos, mientras que el pequeño tenía 17 heridas, en el cuello, hemotórax, mejilla, región esternal, pectoral y hombros.

26 femicidios en la PBA

El informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, indica que desde el 1° de enero al 30 de abril se contabilizan 87 víctimas.

Dentro de este total, figuran 74 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 4 transfemicidios y 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

La distribución geográfica vuelve a poner a la provincia de Buenos Aires en el primer puesto, con 26 casos (eran 14 en enero y febrero por lo que se sumaron 12 casos en marzo y abril), seguida de Santa Fe (13).

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO, LLAMÁ AL 144 (LA LÍNEA QUE BRINDA ATENCIÓN, CONTENCIÓN Y ASESORAMIENTO), PERO SI ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO, COMUNICATE CON EL 911.