Un jubilado fue condenado a 10 años de prisión por asesinar a apuñaladas a su empleador

Un hombre de 72 años recibió una pena de 10 años de prisión por asesinar a puñaladas a su empleador en Lomas de Zamora. Había permanecido prófugo durante seis meses hasta ser capturado en un operativo policial.

Un hombre de 72 años recibió una pena de 10 años de prisión por asesinar a puñaladas a su empleador en Lomas de Zamora. Había permanecido prófugo durante seis meses hasta ser capturado en un operativo policial.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Lomas de Zamora condenó a 10 años de prisión a Ceferino Santos Espíndola, un jubilado de 72 años hallado culpable del crimen de su empleador, Oscar Carabajal, ocurrido en Ingeniero Budge. El acusado fue declarado responsable del delito de “homicidio simple” por el ataque cometido en enero de 2025.

Según consta en la causa, el hecho ocurrió el 22 de enero del año pasado cerca de las 21.30 en una vivienda ubicada sobre la calle Figueroa al 1900. Espíndola, quien trabajaba como casero de la víctima, apuñaló a Carabajal, de 61 años, en el hombro, el abdomen y el pecho sin que existiera un motivo aparente para la agresión.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Gandulfo, donde recibió atención médica y obtuvo el alta al día siguiente. Sin embargo, cuando se presentó en la Comisaría 10ª para realizar la denuncia, sufrió una descompensación producto de hemorragias internas y falleció el 22 de febrero, un mes después de haber sido atacado.

La investigación quedó en manos de la UFI 7 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Nicolás Espejo. Luego del crimen, Espíndola permaneció prófugo durante casi seis meses hasta que efectivos del Departamento de Homicidios de la Policía Bonaerense detectaron que debía cobrar su jubilación mediante una apoderada, identificada como su hija.

A partir de esa pista, los investigadores montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la entidad bancaria desde el 18 de julio de 2025. Días más tarde, un Volkswagen Gol Country llegó al lugar con varios ocupantes y, al inspeccionar el vehículo, los policías identificaron al acusado y concretaron su detención.