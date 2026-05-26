Murió un hombre durante un partido de fútbol amateur en Lomas de Zamora

Darío Comba tenía 61 años y sufrió un paro cardíaco mientras jugaba en un complejo de Villa Centenario.

Darío Comba tenía 61 años y sufrió un paro cardíaco mientras jugaba en un complejo de Villa Centenario.

Un hombre de 61 años murió el jueves pasado tras sufrir un paro cardíaco mientras disputaba un partido de fútbol amateur en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. La víctima fue identificada como Darío Comba y el episodio ocurrió en un complejo deportivo ubicado sobre la calle Emiliano Zapata al 297.

Según trascendió, el hombre se descompensó cerca de las 19:42 mientras participaba de un encuentro de su categoría. Compañeros y personas presentes intentaron asistirlo inmediatamente mientras se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.

La dramática situación generó conmoción entre quienes compartían el partido y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde vecinos y usuarios expresaron su pesar por el fallecimiento ocurrido en pleno encuentro deportivo.

Pese a las maniobras de reanimación y la asistencia médica posterior, Darío Comba falleció en el lugar como consecuencia del paro cardíaco sufrido durante la actividad deportiva.