Mayo finaliza con jornadas frías en la zona sur del Conurbano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada fría en la zona sur del Conurbano para el primer día del último fin de semana de mayo. Este sábado se presenta con neblina por la mañana y una sensación térmica de 1.3 grados.

La temperatura, de todos modos, se movería entre los 7 y los 16 grados, de acuerdo al reporte matutino del organismo, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado en la Región.

Asimismo, el domingo (último día de mayo) también comenzará con neblina por la madrugada/mañana, mientras que la temperatura se moverá entre los 8 y los 16 grados. Cielo parcialmente nublado.

En tanto, el primer día de junio, el lunes, la temperatura mínima anunciada es de 10 grados pero no superará los 15. Cielo mayormente nublado en la zona sur del Conurbano. Similares conficiones se anuncian para el martes.