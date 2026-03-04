Juan Bautista Mahiques es el nuestro ministro de Justicia

El presidente Javier Milei despidió a Mariano Cúneo Libarona, ministro saliente, y confirmó que será reemplazado por Juan Bautista Mahiques.

El presidente Javier Milei confirmó este miércoles que Juan Bautista Mahiques es el nuevo el Ministro de Justicia, luego de la salida de Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques se desempeña como fiscal general de la Ciudad y es titular de la Asociación Internacional de Fiscales.

“Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo”, fue la despedida del jefe de Estado para con Cúneo Libarona. Su salida estaba confirmada ya desde octubre pasado, pero se postergó hasta hoy.

Y confirmó, a renglón seguido, la designación. “El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”, posteó en X.

El mensaje

“Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, afirmó Mahiques en su cuenta de la ex twitter.

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El flamante responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Mariano Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.