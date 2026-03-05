Mahiques asumió como ministro de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona

El ex fiscal general de la Ciudad juró ante el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y reemplazó a Mariano Cúneo Libarona. La nueva conducción del Ministerio se da tras tensiones internas y cambios en la estructura de la cartera.

El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, asumió este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. El funcionario prestó juramento ante el presidente Javier Milei en un breve acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por funcionarios del gabinete nacional.

La nueva conducción del ministerio contará con Santiago Viola como secretario, cargo que hasta ahora ocupaba Sebastián Amerio. La salida de Amerio se produjo en medio de una reconfiguración interna del área, en un contexto donde también influyen los vínculos políticos dentro del oficialismo. Según trascendió, uno de los principales nexos entre Mahiques y el Gobierno fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras su designación, Mahiques agradeció al mandatario en su cuenta de X y afirmó: “Gracias por la confianza para asumir. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. Además, sostuvo que el país necesita “instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables que reconstruya la confianza pública y brinde seguridad real”.

El nuevo ministro también destacó la necesidad de “una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”. En ese marco, agradeció el apoyo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reconoció el trabajo realizado por su antecesor en la primera etapa de reformas impulsadas por el Gobierno.

Por su parte, Cúneo Libarona explicó que su salida se produjo en un marco de “cordialidad y afecto” con el presidente Milei. En su carta de renuncia aseguró que dio por cumplida una etapa al frente de la cartera tras avanzar en reformas del sistema procesal penal y en la elaboración de proyectos legislativos vinculados al fortalecimiento institucional y la lucha contra el delito.

Durante su gestión se implementó el sistema procesal penal federal acusatorio en más de la mitad del territorio nacional y se impulsaron iniciativas como la ley de juicio en ausencia para avanzar en la causa del atentado contra la AMIA, el régimen penal juvenil y reformas en materia de habeas corpus, oralidad civil y comercial y un nuevo proyecto integral de Código Penal. También se destacó la aprobación del examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evitó que la Argentina ingresara a la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos.