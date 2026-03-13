Volcó un auto en Camino de Cintura tras una colisión

Un auto sufrió un severo accidente este viernes sobre el Camino de Cintura, a la altura del puente ferroviario de Almirante Brown, al volcar luego de una colisión provocada por una mala maniobra entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido. Tras el impacto, uno de los automóviles perdió el control y terminó dado vuelta sobre la calzada, lo que generó complicaciones en el tránsito de la zona.

El episodio activó un operativo de emergencia en uno de los tramos más transitados del distrito. A raíz del vuelco, se realizaron cortes momentáneos y tareas de prevención para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular, en medio de demoras importantes sobre esa traza.

Pese a la violencia del choque, los ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones leves. Las personas involucradas fueron atendidas en el lugar por el servicio de ambulancias municipal y no fue necesario realizar traslados a centros de salud, según se informó.

Asistencia en el lugar y operativo de seguridad

En el operativo intervinieron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, junto con personal de Defensa Civil y de la Policía jurisdiccional. Los equipos trabajaron en la asistencia a los ocupantes, en la prevención sobre la calzada y en la normalización de la circulación tras el siniestro.

La presencia de los servicios de emergencia permitió controlar rápidamente la situación, aunque el tránsito se vio afectado durante varios minutos por la reducción de carriles y las maniobras de seguridad desplegadas en la zona del vuelco.

El hecho volvió a generar complicaciones en un corredor clave del conurbano bonaerense, donde un incidente entre dos vehículos derivó en el vuelco de uno de ellos y en nuevas demoras para quienes circulaban por el Camino de Cintura.