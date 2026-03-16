Reapareció Cristina Kirchner antes de declarar en la causa Cuadernos

Con críticas al Poder Judicial y al presidente Javier Milei, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner volvió a pronunciarse en redes sociales desde su prisión domiciliaria en San José 1111, horas antes de declarar este martes en la Causa Cuadernos.

La expresidenta criticó la decisión de la Justicia de citarla a indagatoria presencial en Comodoro Py, pese a que se encuentra con prisión domiciliaria y que las anteriores audiencias se realizaron vía remota.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo. No falla”, ironizó CFK.

En una extensa publicación, se reveló que el Tribunal Oral 7, en “la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de presencialidad”.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.



El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026

“Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele. Y como ya se sabe, el show debe continuar”, arremetió.

Al respecto, señaló que las fotos en las tapas o los videos “no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

“Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos, locales sin alquilar y negocios vacíos, inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde), salarios en caída libre, familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad, comer carne un lujo y cada vez más gente en situación de calle”, describió Cristina, en claro cuestionamiento al modelo económico libertario.

Sobre este apartado, consideró que se trata de “imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”.

Antes de finalizar, también aludió a las últimas novedades en el caso $Libra, que complican al entorno presidencial. “Tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del fiscal Taiano, son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ‘la moral como política de Estado’, habría pactado la módica suma de 5 millones de dólares”, remató.