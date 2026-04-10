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Las últimas modificaciones en materia cambiaria

El Gobierno flexibilizó el cepo, de cara a una nueva revisión del FMI. ¿Cuáles son las modificaciones en materia cambiaria?
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En las últimas horas, el Gobierno flexibilizó el cepo cambiario con una serie de medidas del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores.

Las personas humanas ya no deberán liquidar los dólares por exportaciones de bienes, aunque sí deberán ingresarlos al país, y se iguala el criterio con servicios.

Asimismo, se elimina el tope de US$ 50 para el retiro de efectivo en el exterior mediante tarjeta de crédito con lo cual se facilita el gastos fuera del país y permite un menor traslado de efectivo.

En el caso de las empresas, se extienden los plazos para ingresar divisas que pasan de de 60 a 180 días para exportaciones a filiales (si no superan US$ 200M anuales) y de 180 a 365 días para otros rubros como indumentaria. A su vez, se extiende a 365 días el plazo para bienes de capital.

Asimismo, se habilita el pago de Obligaciones Negociables y deudas comerciales hasta 3 días antes del vencimiento, entre otras medidas, que se toman en momentos en que se negocia con el FMI la segunda revisión del acuerdo.

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