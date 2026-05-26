Intentarán avanzar con la reforma de la Policía de la provincia de Buenos Aires

A partir de la conformación de la Comisión de Seguridad en el Senado de la provincia de Buenos Aires y la asunción de Sergio Berni como presidente, vuelve a ponerse sobre la agenda la reforma de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La conformación fue la semana pasada, la presidencia del Cuerpo será ejercida por el titular del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, y lo secundará en la vicepresidencia, el presidente del bloque de La libertad Avanza Carlos Curestis. Se dispuso que el secretario del ente sea Marcelo Leguizamón Brown, quien encabeza el bloque Hechos.

Completan la composición del órgano legislativo Ayelén Durán (Fuerza Patria); Guillermo Montenegro (PRO); Sabrina Bastida (Fuerza Patria); Malena Galmarini (Fuerza Patria); Carlos Kikuchi (Unión y Libertad); Natalia Quintana (Hechos); Adrián Santarelli (Fuerza Patria); y Marcos Pisano (Fuerza Patria).

El órgano es encargado de dictaminar sobre todo asunto referente a las instituciones de seguridad, su organización y sus integrantes; a la protección, prevención y seguridad de las personas, bienes y servicios. Asimismo, se adentra en la investigación ante la presunción de delitos contra el Estado Provincial y/o cometidos por agentes públicos.

En este escenario, vuelve a ponerse en agenda el proyecto presentado por el propio Berni en 2022, que propone formación universitaria obligatoria para ascensos, perspectiva de género y cambios en licencias y sanciones. “Tiene que recobrar estado parlamentario un proyecto que he presentado más de una vez y quedó durmiendo en el cajón de los sueños acá en el Senado”, afirmó el legislador.

La iniciativa apunta a modificar el régimen laboral policial con eje en la formación permanente, perspectiva de género y Derechos Humanos. También incluye cambios en el sistema de ascensos, sanciones y licencias.

Uno de los puntos centrales exige títulos del Instituto Universitario Policial Provincial “Juan Vucetich” u otras instituciones para poder ascender: carrera de grado para comisarios y subcomisarios, y tecnicatura universitaria para suboficiales mayores y principales.